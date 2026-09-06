F1 : exploit monumental de Kimi Antonelli à Monza, vainqueur en partant 19e, Pierre Gasly termine 7e après sa pole

Kimi Antonelli remporte le Grand Prix d'Italie à Monza après être parti 19e, réalisant ainsi une remontée impressionnante. Pierre Gasly, en pole position, termine 7e. Cette victoire permet à l'Italien de renforcer son avance au championnat, avec 267 points, 66 d'écart sur George Russell.

Kimi Antonelli a signé un succès retentissant ce dimanche au Grand Prix d’Italie. Parti seulement 19e après une pénalité liée au changement d’éléments de son unité de puissance, le pilote Mercedes a remonté tout le peloton pour s’imposer à Monza devant son coéquipier George Russell et Max Verstappen. Pierre Gasly, qui avait créé la sensation samedi en décrochant la première pole position de sa carrière⁠, termine finalement 7e.

Antonelli signe ainsi sa 7e victoire de la saison et porte son avance en tête du championnat du monde à 66 points sur George Russell. L’Italien compte désormais 267 points contre 201 pour son coéquipier.

Antonelli part 19e et remonte jusqu’à la victoire

La performance est spectaculaire. Sanctionné avant le départ en raison d’un changement d’éléments moteur, Kimi Antonelli a dû s’élancer depuis le fond de la grille alors que Pierre Gasly occupait la pole position.

Le pilote Mercedes a immédiatement commencé sa remontée. Celle-ci a été facilitée par l’interruption de la course après le violent accident de Charles Leclerc dès le début du Grand Prix. Le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie de la Parabolique avant de percuter les protections. Il est sorti indemne de sa voiture et la direction de course a déployé le drapeau rouge.

Au moment de l’interruption, Antonelli avait déjà gagné plusieurs positions. À la reprise, l’Italien a poursuivi sa remontée à un rythme impressionnant et s’est rapidement replacé parmi les hommes de tête.

Russell longtemps en tête, Antonelli frappe dans les derniers tours

George Russell a longtemps semblé en mesure de s’imposer. Mais Antonelli, avec des pneus plus frais après son arrêt, a progressivement réduit l’écart sur son coéquipier.

À quelques tours de l’arrivée, l’Italien est revenu dans les échappements de la Mercedes numéro 63. Une première tentative a failli tourner au désastre lorsqu’Antonelli a dû passer par les graviers pour éviter le contact.

Il est néanmoins immédiatement revenu à l’attaque. Au 50e tour, il a finalement dépassé Russell pour prendre définitivement les commandes du Grand Prix.

Antonelli a ensuite conservé la tête jusqu’au drapeau à damier et remporté une course qui semblait pratiquement inaccessible quelques heures auparavant.

Premier Italien vainqueur à Monza depuis 1966

Le succès prend une dimension historique. Kimi Antonelli devient le premier pilote italien à remporter le Grand Prix d’Italie à Monza depuis Ludovico Scarfiotti en 1966, soit 60 ans d’attente.

À seulement 20 ans, le pilote Mercedes poursuit une saison exceptionnelle. Il avait notamment remporté le Grand Prix de Monaco⁠ en juin, puis le Grand Prix de Belgique à Spa⁠ en juillet.

Avec cette nouvelle victoire, Antonelli renforce encore son statut de favori pour le titre mondial.

Mercedes signe le doublé, Verstappen complète le podium

George Russell doit finalement se contenter de la deuxième place. Mercedes réalise néanmoins une opération parfaite avec un doublé à Monza, son troisième de la saison.

Max Verstappen prend la troisième place avec Red Bull. Le Néerlandais devance les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Lewis Hamilton termine 6e et sauve quelques points pour Ferrari lors d’un Grand Prix particulièrement difficile pour la Scuderia après l’abandon spectaculaire de Charles Leclerc.

Gasly passe de la pole à la 7e place

Pour Pierre Gasly, le scénario est forcément plus frustrant. Le Français avait signé samedi une performance exceptionnelle en décrochant sa toute première pole position en Formule 1.

Gasly avait résisté dans les premiers instants de la course, mais l’Alpine n’avait pas le rythme nécessaire pour lutter durablement contre Mercedes, Red Bull, McLaren et Ferrari.

Après le drapeau rouge, le Français a progressivement perdu plusieurs positions. Il franchit finalement la ligne d’arrivée en 7e position, juste derrière Lewis Hamilton.

Une 7e place qui reste précieuse pour Alpine, d’autant que Franco Colapinto termine 9e et permet à l’écurie de placer ses deux monoplaces dans les points.

Une nouvelle 7e place pour Gasly après le verdict de Monaco

Le week-end italien avait commencé dans un contexte particulier pour Pierre Gasly. Vendredi, à la veille des qualifications, le Français avait appris qu’il perdait définitivement son podium du Grand Prix de Monaco⁠.

La Cour d’appel internationale de la FIA avait rétabli les deux pénalités de cinq secondes infligées au pilote Alpine à Monaco. Gasly, troisième sous le drapeau à damier, avait ainsi été rétrogradé à la 7e place, tandis qu’Isack Hadjar récupérait la troisième position.

Moins de 24 heures après cette décision, Gasly avait répondu en piste en décrochant la pole à Monza. Ce dimanche, il termine donc à nouveau 7e, mais cette fois au terme des 53 tours du Grand Prix.

Antonelli s’envole au championnat

Kimi Antonelli quitte surtout Monza avec une avance considérable au championnat. Avec 267 points, l’Italien possède désormais 66 longueurs d’avance sur George Russell, deuxième avec 201 points.

Lewis Hamilton occupe la troisième place avec 191 points.

Après avoir dû partir presque tout au fond de la grille, Antonelli transforme ainsi un week-end qui semblait compromis en démonstration. À domicile, devant le public italien, le leader du championnat signe l’une des remontées les plus spectaculaires de la saison et ajoute une victoire historique à son palmarès.