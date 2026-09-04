F1 : Pierre Gasly perd son podium de Monaco, Isack Hadjar récupère la 3e place après le verdict de la FIA

Le classement du Grand Prix de Monaco 2026 change une nouvelle fois, près de trois mois après la course. La Cour d’appel internationale de la FIA a donné raison à McLaren et Red Bull et rétabli les deux pénalités de cinq secondes infligées à Pierre Gasly. Le pilote Alpine, troisième sous le drapeau à damier le 7 juin dernier, est finalement classé septième. Isack Hadjar récupère officiellement la troisième place derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton.

Le dossier avait connu plusieurs rebondissements depuis l’arrivée à Monaco. Après la course, Gasly avait d’abord été rétrogradé pour deux infractions à la limitation de vitesse dans la voie des stands. Quelques jours plus tard, Alpine avait obtenu l’annulation de ces sanctions et Pierre Gasly avait récupéré son podium de Monaco⁠. Cette décision vient désormais d’être annulée à son tour.

Gasly avait terminé troisième sur la piste

Le 7 juin, Pierre Gasly avait réalisé une course remarquable dans les rues de la Principauté. Parti neuvième, le Français avait remonté le classement et franchi la ligne d’arrivée en troisième position derrière Kimi Antonelli, vainqueur d’un Grand Prix de Monaco particulièrement mouvementé⁠, et Lewis Hamilton.

Mais deux pénalités de cinq secondes avaient ensuite été ajoutées au temps de l’Alpine n°10 pour dépassement de la limitation fixée à 60 km/h dans les stands. Ces dix secondes avaient fait tomber Gasly de la troisième à la septième place. Isack Hadjar avait alors hérité du podium, devant Oscar Piastri, Liam Lawson et Arvid Lindblad.

Hadjar avait donc participé à la cérémonie du podium à Monaco. Le Français avait connu un week-end agité puisqu’il avait notamment terminé dans le mur lors des essais libres⁠ avant de se reprendre pour signer un résultat majeur le dimanche.

Une erreur découverte dans le système de mesure

Alpine n’avait toutefois pas accepté les sanctions. L’écurie avait demandé un droit de révision en avançant de nouveaux éléments sur la manière dont la vitesse était calculée à l’entrée des stands.

Le système officiel ne mesure pas directement la vitesse instantanée de la voiture. Il calcule une vitesse moyenne à partir du temps nécessaire pour parcourir la distance séparant deux boucles de chronométrage. Or Formula One Management avait initialement enregistré une distance de 26,92 mètres pour la zone concernée. Après la course, FOM avait déterminé que cette valeur ne correspondait pas à la distance minimale théorique, évaluée à environ 26,15 mètres.

Sur la base de ces nouveaux éléments, les commissaires avaient estimé le 12 juin que Pierre Gasly n’avait pas réellement dépassé la limite de 60 km/h. Les deux sanctions avaient donc été supprimées et le Français avait retrouvé sa troisième place.

McLaren et Red Bull contestent le reclassement

La décision n’avait pas satisfait tout le monde. McLaren et Red Bull avaient officiellement fait appel le 16 juin. Leur contestation concernait notamment le principe consistant à recalculer, après la compétition, la vitesse d’une seule voiture à l’aide d’un paramètre différent de celui appliqué à l’ensemble des pilotes pendant le Grand Prix.

L’affaire a été examinée le 25 août à Paris par la Cour d’appel internationale de la FIA. Après avoir étudié les arguments des différentes parties, les juges ont considéré que le paramètre utilisé par le système officiel pendant la compétition devait rester la référence pour tous les concurrents.

La Cour résume son raisonnement ainsi : « L’équité sportive et l’égalité de traitement exigent que le paramètre reste fixe pour la compétition. »

Autrement dit, même si une méthode de mesure différente a ensuite été jugée préférable, elle ne peut pas être appliquée rétroactivement au seul cas de Pierre Gasly alors que les autres équipes ont réglé leurs voitures et pris leurs décisions en fonction du système officiel utilisé durant tout le week-end.

Les deux pénalités de Gasly sont rétablies

La Cour a donc annulé les décisions prises le 12 juin, rétabli les deux pénalités de cinq secondes et demandé que le classement du Grand Prix ainsi que les points des championnats pilotes et constructeurs soient modifiés en conséquence.

Le classement définitif retrouve ainsi la hiérarchie établie après les sanctions du 7 juin : Kimi Antonelli reste vainqueur devant Lewis Hamilton, Isack Hadjar est troisième, Oscar Piastri quatrième, Liam Lawson cinquième, Arvid Lindblad sixième et Pierre Gasly septième.

Pour Hadjar, cette décision redonne officiellement toute sa valeur à un podium qu’il avait d’abord obtenu à Monaco avant de le perdre cinq jours plus tard. Le Français avait d’ailleurs raconté avant ce Grand Prix son attachement particulier à la Principauté et à Ayrton Senna, son idole lorsqu’il était enfant. Isack Hadjar s’était longuement confié sur son rapport à Monaco et à la Formule 1⁠.

Alpine ne cache pas sa colère

Alpine a immédiatement exprimé sa déception après le verdict. L’écurie française continue de contester le fond de l’affaire et affirme que son pilote n’a jamais réellement dépassé la vitesse autorisée : « Nous maintenons pleinement que la voiture n°10 n’a à aucun moment dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands. »

L’équipe prend néanmoins acte de la décision. Sportivement, la conséquence est importante : Gasly passe de 15 à 6 points pour cette course et Alpine perd donc neuf points par rapport au classement établi après la révision du mois de juin. Hadjar récupère de son côté les points correspondant à la troisième place.

L’affaire pousse également la FIA à revoir le fonctionnement et la méthodologie de son système de chronométrage en Formule 1, ainsi que certaines procédures judiciaires liées au droit de révision et aux appels. Le classement du Grand Prix de Monaco, lui, est désormais de nouveau celui établi après l’application des sanctions initiales : Gasly septième, Hadjar troisième.