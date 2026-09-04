Canicule dans les écoles : le gouvernement ramène son plan de 50 à 10 millions d’euros

Le gouvernement réduit son budget pour le programme d'adaptation des écoles aux vagues de chaleur de 50 à 10 millions d'euros, limitant ainsi l'aide à seulement 2 500 établissements prioritaires. Les collectivités devront assumer la recherche de financements pour améliorer les aménagements, alors que le pays a connu un été marqué par de nombreuses canicules.

Le programme destiné à adapter rapidement les écoles françaises aux vagues de chaleur ne disposera finalement que de 10 millions d’euros, contre les 50 millions initialement envisagés. Les 40 millions restants ont été gelés dans l’attente d’une nouvelle affectation décidée par l’État, qui souhaite notamment donner la priorité à des opérations d’électrification.

Le dispositif devait accompagner 12 500 établissements parmi les quelque 42 000 écoles françaises. Il concernait 2 500 sites prioritaires, fermés totalement pendant les épisodes caniculaires du printemps, ainsi que 10 000 établissements considérés comme particulièrement exposés. Avec l’enveloppe réduite, seuls les 2 500 premiers pourront bénéficier du programme.

Des travaux désormais laissés aux collectivités

Les financements devaient couvrir des diagnostics ainsi que des aménagements rapides, comme la pose de stores et l’installation de brasseurs d’air. Ces équipements peuvent réduire sensiblement la température dans les salles de classe. Désormais, le programme prendra principalement en charge les audits gratuits, les collectivités devant rechercher d’autres aides pour financer les travaux nécessaires.

Cette réduction intervient après un été marqué par 53 jours de vague de chaleur en France, un niveau inédit selon Météo-France, et par la fermeture de nombreux établissements. Elle reporte une partie importante de l’effort financier sur des communes dont les budgets sont déjà contraints, alors que les travaux doivent être engagés suffisamment tôt pour préparer les écoles aux prochains épisodes caniculaires.