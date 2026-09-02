Mort de Jean-Paul Rappeneau à 94 ans : le réalisateur de Cyrano de Bergerac s’est éteint

Jean-Paul Rappeneau s'éteint à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui une filmographie marquée par des classiques comme "Cyrano de Bergerac", qui a remporté 10 César. Réalisateur et scénariste reconnu, il a dirigé des figures emblématiques du cinéma français, contribuant à l'essor de films ambitieux au sein de la culture nationale.

Jean-Paul Rappeneau est mort à l’âge de 94 ans. Né le 8 avril 1932 à Auxerre, le réalisateur et scénariste français laisse derrière lui une filmographie relativement courte, seulement huit longs métrages réalisés en près de cinquante ans, mais marquée par plusieurs classiques du cinéma français, de La Vie de château au Hussard sur le toit, en passant par Le Sauvage et surtout Cyrano de Bergerac.

Sa disparition endeuille une nouvelle fois le monde de la culture française, quelques jours après la mort du producteur Nicolas Altmayer⁠ et celle de Jean-François Leroy, fondateur de Visa pour l’Image⁠.

De scénariste à réalisateur

Avant de passer derrière la caméra, Jean-Paul Rappeneau s’est d’abord fait connaître par l’écriture. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, il a participé à plusieurs scénarios et travaillé avec des cinéastes importants de sa génération. Il a notamment collaboré à Zazie dans le métro et Vie privée de Louis Malle.

En 1964, il a également cosigné le scénario de L’Homme de Rio, réalisé par Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Le succès du film a accompagné l’ascension du jeune scénariste, qui s’est rapidement tourné vers la réalisation.

Son premier long métrage, La Vie de château, avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret, est sorti en 1966. Il a ensuite réalisé Les Mariés de l’an II en 1971, avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert, puis Le Sauvage en 1975, porté par Catherine Deneuve et Yves Montand.

Cyrano de Bergerac, son triomphe

C’est en 1990 que Jean-Paul Rappeneau a signé le film qui restera indissociable de son nom. Son adaptation de Cyrano de Bergerac, la pièce d’Edmond Rostand, avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, Anne Brochet dans celui de Roxane, Vincent Perez et Jacques Weber, a rencontré un immense succès.

Rappeneau et Jean-Claude Carrière ont travaillé ensemble sur cette ambitieuse adaptation, conservant notamment les vers d’Edmond Rostand tout en donnant au récit une ampleur spécifiquement cinématographique.

Le film a triomphé lors des César 1991 avec 10 récompenses, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Jean-Paul Rappeneau. Gérard Depardieu a également remporté le César du meilleur acteur pour son interprétation de Cyrano.

Le succès a largement dépassé les frontières françaises. Cyrano de Bergerac a notamment été présenté au Festival de Cannes, où Gérard Depardieu a reçu le prix d’interprétation masculine. Le film a également obtenu l’Oscar des meilleurs costumes et plusieurs nominations aux Oscars, dont celle du meilleur acteur pour Depardieu.

Deneuve, Montand, Belmondo, Adjani, Depardieu…

Jean-Paul Rappeneau aura dirigé quelques-uns des plus grands noms du cinéma français. Catherine Deneuve, Yves Montand, Jean-Paul Belmondo, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Juliette Binoche, Olivier Martinez, Isabelle Huppert ou encore Mathieu Amalric ont travaillé sous sa direction.

Après Cyrano de Bergerac, il a réalisé en 1995 Le Hussard sur le toit, adaptation du roman de Jean Giono avec Juliette Binoche et Olivier Martinez. Huit ans plus tard est arrivé Bon Voyage, réunissant notamment Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Yvan Attal et Grégori Derangère.

Son dernier long métrage, Belles Familles, est sorti en 2015, avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche, Karin Viard, Nicole Garcia et André Dussollier.

Cette disparition vient s’ajouter à plusieurs décès qui ont récemment touché le monde du cinéma et du spectacle français, parmi lesquels celui de Christian Bujeau, l’inoubliable Jean-Pierre Goulard des ⁠Visiteurs⁠.

8 films en près d’un demi-siècle

Jean-Paul Rappeneau était connu pour prendre son temps entre deux réalisations. Sa filmographie de cinéaste ne compte ainsi que huit longs métrages : La Vie de château, Les Mariés de l’an II, Le Sauvage, Tout feu tout flamme, Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Bon Voyage et Belles Familles.

Une rareté qu’il expliquait notamment par le temps considérable consacré à l’écriture et à la préparation de ses films. En 2025, à 93 ans, il avait encore raconté son parcours dans Vive allure, ses mémoires écrits avec Kéthévane Davrichewy.

Lorsqu’il évoquait sa passion pour le septième art, Jean-Paul Rappeneau résumait simplement la place qu’il avait occupée dans son existence : « Le cinéma est au cœur de ma vie. »

Avec sa mort à 94 ans disparaît l’un des derniers représentants d’une génération de cinéastes français qui avait fait travailler ensemble auteurs populaires, grandes vedettes et productions ambitieuses. Et un titre domine désormais cette carrière : Cyrano de Bergerac, devenu en 1990 l’un des grands succès du cinéma français et le film emblématique de Jean-Paul Rappeneau.