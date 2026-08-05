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James Bond : le successeur de Daniel Craig pourrait enfin être dévoilé avant la fin de l’année

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James Bond : le successeur de Daniel Craig pourrait enfin être dévoilé avant la fin de l’année
James Bond : le successeur de Daniel Craig pourrait enfin être dévoilé avant la fin de l’année

Près de 5 ans après Mourir peut attendre, qui a marqué les adieux de Daniel Craig au rôle de James Bond, le casting du prochain agent 007 semble approcher de son dénouement. Les producteurs du prochain film estiment qu’une annonce officielle pourrait intervenir d’ici la fin de l’année, alors que les auditions avancent progressivement. Le prochain long-métrage sera le premier James Bond développé sous le contrôle créatif d’Amazon MGM Studios. Il sera réalisé par Denis Villeneuve, tandis que la production est assurée par Amy Pascal et David Heyman. Le scénario a été confié à Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders

Une décision prise avec la plus grande prudence

Les producteurs expliquent vouloir prendre le temps nécessaire pour choisir celui qui succédera à Daniel Craig, dont les 5 films ont profondément marqué la franchise. Selon Amy Pascal, la désignation du futur James Bond représente une décision particulièrement importante et le choix sera effectué avec méthode afin de trouver un acteur capable d’apporter une nouvelle identité au personnage tout en respectant son héritage. Elle estime qu’une annonce avant la fin de 2026 est désormais une hypothèse crédible. 

Plusieurs noms circulent, mais aucun favori officiel

Comme souvent avec James Bond, les rumeurs sont nombreuses. Les noms de Jacob Elordi, Harris Dickinson, Callum Turner ou encore Tom Francis reviennent régulièrement parmi les acteurs susceptibles de participer aux essais. À ce stade, aucun candidat n’a été confirmé par le studio. Les producteurs refusent toujours de commenter les spéculations et assurent que le processus de sélection est toujours en cours. 

Un tournage attendu en 2027

La préproduction du film progresse avec la constitution de l’équipe artistique. Le tournage devrait débuter en 2027, une fois le choix du nouvel interprète effectué. Le prochain James Bond marquera une nouvelle ère pour la franchise après le départ de Daniel Craig, qui a incarné l’espion britannique de 2006 à 2021. Les attentes sont particulièrement élevées, tant pour le choix de l’acteur que pour l’orientation que prendra cette nouvelle aventure de 007. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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