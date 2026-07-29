«Maman, j’ai raté l’avion» : Macaulay Culkin prépare une suite qui séduit Disney

Macaulay Culkin envisage de revenir dans le rôle de Kevin McCallister dans une suite à «Maman, j’ai raté l’avion». Ce projet propose une nouvelle perspective, où Kevin, devenu adulte et père, doit surmonter des obstacles pour renouer avec son fils. Bien que toujours en développement, l'idée suscite l'intérêt de Disney.

34 ans après la sortie de Maman, j’ai raté l’avion, Macaulay Culkin pourrait retrouver le personnage qui l’a rendu célèbre dans le monde entier. Selon plusieurs informations concordantes, l’acteur a récemment rencontré Disney pour présenter sa propre idée de suite à la saga. Le projet n’a pas encore été officialisé, mais le studio serait très enthousiaste à l’idée de développer ce nouveau film avec lui. Cette fois, il ne s’agirait pas de refaire le premier film, mais de proposer une véritable suite centrée sur un Kevin McCallister devenu adulte.

Un scénario qui inverse complètement le concept du film culte

L’idée imaginée par Macaulay Culkin renverse totalement la situation du premier long-métrage. Kevin serait désormais père de famille, débordé par son travail et en difficulté dans sa relation avec son fils. À la suite d’une dispute, son enfant l’enfermerait à l’extérieur de la maison… avant de transformer le domicile en véritable parcours d’obstacles rempli de pièges. Kevin serait alors contraint de s’infiltrer chez lui pour tenter de retrouver son fils et de réparer leur relation. Le scénario reprend ainsi les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise, tout en inversant les rôles entre le père et l’enfant.

Un projet encore en développement

À ce stade, aucun tournage n’a été annoncé et Disney n’a pas confirmé officiellement la mise en production du film. Les discussions portent actuellement sur le concept proposé par Macaulay Culkin. L’acteur avait déjà expliqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas opposé à un retour dans la franchise, à condition de trouver une histoire suffisamment forte pour justifier une nouvelle aventure de Kevin McCallister. Son idée semble aujourd’hui avoir retenu l’attention du studio.

Une franchise toujours aussi populaire

Sorti en 1990, Maman, j’ai raté l’avion est devenu l’une des comédies familiales les plus célèbres du cinéma. Le film, suivi d’un deuxième opus avec Macaulay Culkin en 1992, continue d’être diffusé chaque année pendant les fêtes de fin d’année. Plusieurs suites et un reboot ont vu le jour au fil des décennies, sans retrouver le succès des deux premiers films. Un éventuel retour de Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister constituerait donc le premier véritable prolongement de l’histoire originale avec son interprète emblématique.