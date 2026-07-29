— Équipe de France : la FFF dévoile un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle pour les Bleus

La Fédération française de football présente une nouvelle identité visuelle, incluant un logo modernisé et une charte graphique repensée, pour toutes ses sélections. Ce changement coïncide avec la nomination de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur, symbolisant un nouveau cycle pour l'équipe de France tout en préservant ses symboles historiques.

Quelques heures après l’officialisation de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France, la Fédération française de football a présenté la nouvelle identité graphique de l’ensemble de ses sélections. Ce changement ne se limite pas à un simple logo : il comprend également une nouvelle charte visuelle ainsi qu’un nouveau langage graphique qui seront progressivement déployés sur les différents supports de communication de la Fédération. Cette refonte concerne toutes les équipes de France, masculines comme féminines, ainsi que les sélections de jeunes.

Un coq modernisé au cœur de la nouvelle identité

Le nouvel emblème conserve le célèbre coq, symbole historique du football français, mais adopte un design entièrement repensé. Les lignes sont plus épurées, les détails ont été retravaillés et l’ensemble se veut plus moderne, avec une identité visuelle pensée pour s’adapter aussi bien aux supports numériques qu’aux équipements sportifs. Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’unifier l’image des équipes de France et de renforcer leur visibilité à l’international.

Les maillots ne changeront pas immédiatement

Si ce nouveau logo est désormais officiel, les supporters devront patienter avant de pouvoir le retrouver sur les maillots des Bleus. Les collections actuellement utilisées par les équipes de France restent inchangées. Les futurs équipements intégrant cette nouvelle identité graphique seront commercialisés à l’approche d’une prochaine grande compétition internationale. D’ici là, les joueurs continueront de porter les tenues actuelles.

Une nouvelle ère qui accompagne l’arrivée de Zinédine Zidane

Le calendrier de cette annonce n’est pas anodin. La présentation de cette nouvelle identité intervient au lendemain de la nomination de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, marquant le début d’un nouveau cycle pour la sélection nationale. Avec ce changement d’image, la Fédération française de football entend afficher une identité renouvelée tout en conservant les symboles historiques qui ont accompagné les plus grands succès du football français.