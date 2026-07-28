— Équipe de France : jour J pour Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus

Après des années d’attente, Zinédine Zidane va officiellement prendre les commandes de l’équipe de France. Le champion du monde 1998 doit être présenté ce mardi à 11 heures lors d’une conférence de presse organisée par la Fédération française de football. Il succède à Didier Deschamps, dont le règne de quatorze ans s’est achevé après la Coupe du monde 2026.

Une présentation très attendue ce mardi matin

La Fédération française de football a convoqué la presse pour présenter le nouveau sélectionneur des Bleus. Si le nom de Zinédine Zidane n’apparaissait pas dans le communiqué annonçant ce rendez-vous, son arrivée ne fait plus de doute. Le président de la FFF, Philippe Diallo, doit officialiser sa nomination et dévoiler les premières modalités de sa prise de fonctions. Cette conférence de presse va permettre à Zidane de prononcer ses premiers mots comme patron de l’équipe de France. La durée exacte de son contrat, la composition de son encadrement et les grandes lignes de son projet sportif doivent également être précisées. Son contrat doit débuter officiellement le 1er septembre. Le nouveau sélectionneur disposera ainsi de quelques semaines pour préparer son arrivée à Clairefontaine, échanger avec les cadres de l’équipe et arrêter sa première liste.

Zidane reprend le fil de son histoire avec les Bleus

Pour Zinédine Zidane, cette nomination possède une dimension particulière. Sa légende reste indissociable de l’équipe de France. Sous le maillot bleu, le meneur de jeu compte 108 sélections et 31 buts. Il remporte la Coupe du monde 1998, inscrit deux buts en finale contre le Brésil et devient l’un des principaux visages du premier sacre mondial français. Deux ans plus tard, il conduit encore les Bleus vers le titre de champion d’Europe. Après une première retraite internationale en 2004, il revient en sélection en 2005 pour aider la France à se qualifier pour la Coupe du monde 2006. Il termine sa carrière de joueur après la finale perdue contre l’Italie, à Berlin. Vingt ans après son dernier match avec les Bleus, Zidane retrouve donc l’équipe de France dans un rôle totalement différent. Il ne porte plus le numéro 10 et le brassard de capitaine : il devient celui qui choisit les joueurs, prépare les rencontres et assume les résultats.

Un retour sur un banc après 5 ans d’absence

Zinédine Zidane n’a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Durant ses deux passages sur le banc du club espagnol, entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021, il construit un palmarès exceptionnel. Il remporte notamment trois Ligues des champions consécutives, en 2016, 2017 et 2018, une performance jamais réalisée depuis la création de la formule moderne de la compétition. Son bilan madrilène comprend onze trophées, dont deux championnats d’Espagne, deux Coupes du monde des clubs et deux Supercoupes d’Europe. Depuis son départ de Madrid, Zidane attendait le poste de sélectionneur. Son nom a régulièrement été associé à plusieurs grands clubs et à différentes sélections, sans qu’aucun projet ne se concrétise. La fin annoncée du mandat de Didier Deschamps après le Mondial 2026 lui a finalement ouvert la voie.

Didier Deschamps sera resté 14 ans, un record

Zidane prend la tête d’une équipe qui sort de 14 an sous la direction de Didier Deschamps, un record. Nommé en 2012, l’ancien capitaine des champions du monde 1998 a dirigé 185 rencontres pour 120 victoires, 35 matchs nuls et 30 défaites. Deschamps remporte la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021. Il atteint également la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du monde 2022. Son dernier tournoi s’achève sur une quatrième place au Mondial 2026, après une défaite contre l’Espagne en demi-finale puis un revers spectaculaire face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Le changement de sélectionneur marque donc une rupture historique. Depuis 1998, Deschamps et Zidane représentent deux figures centrales des plus grandes réussites du football français. Après avoir partagé le terrain et remporté ensemble la Coupe du monde puis l’Euro, ils se succèdent désormais à la tête des Bleus.

David Bettoni attendu dans le nouvel encadrement

Une partie du staff de Zinédine Zidane devrait être présentée en même temps que lui. David Bettoni, son fidèle adjoint au Real Madrid, est annoncé à ses côtés. Hamidou Msaidie, qui a également travaillé avec lui en Espagne, devrait rejoindre l’encadrement. Grégory Dupont est pressenti pour retrouver un rôle dans la préparation physique, tandis que Stéphane Planque pourrait intégrer la cellule chargée de l’observation des joueurs. Le docteur Hervé Collado est également annoncé pour diriger le secteur médical. Les responsabilités exactes de chacun doivent être confirmées lors de la présentation.

Des débuts en Turquie dès le 25 septembre

La première mission de Zinédine Zidane sera la Ligue des nations. Les Bleus commenceront leur campagne par un déplacement en Turquie le vendredi 25 septembre. Trois jours plus tard, ils affronteront la Belgique à Bruxelles. La France retrouvera ensuite le Stade de France le 2 octobre contre l’Italie, avant de recevoir la Belgique le 5 octobre. Quatre matchs seront ainsi disputés en seulement dix jours pour lancer le mandat du nouveau sélectionneur. Zidane héritera d’un groupe emmené par Kylian Mbappé et composé de nombreux joueurs déjà installés au plus haut niveau européen. Sa première liste permettra de connaître ses choix, les cadres sur lesquels il souhaite s’appuyer et les éventuels nouveaux visages appelés pour ouvrir cette nouvelle période.

Une légende face au défi du banc des Bleus

Zinédine Zidane a déjà tout gagné avec l’équipe de France comme joueur. Il doit désormais tenter de prolonger cette histoire comme sélectionneur. Sa présentation de ce mardi ouvre officiellement l’un des chapitres les plus attendus du football français. Après cinq années loin des bancs et vingt ans après sa dernière apparition sous le maillot bleu, Zidane retrouve enfin Clairefontaine. L’ancien numéro 10 devient le patron des Bleus avec une première échéance dès septembre et un immense défi : transformer son passé légendaire en une nouvelle période victorieuse pour l’équipe de France.