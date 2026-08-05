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Boeing obtient la certification du 737 MAX-7 aux États-Unis

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Boeing obtient la certification du 737 MAX-7 aux États-Unis
Boeing obtient la certification du 737 MAX-7 aux États-Unis

L’autorité de l’aviation civile américaine a validé lundi le certificat de type modifié du 737 MAX-7 de Boeing. Cette homologation permet au constructeur de Seattle de commercialiser cette version raccourcie de sa famille d’appareils monocouloirs. La FAA met ainsi un terme à un processus de certification qui s’inscrit dans le cadre du retour progressif de la gamme MAX sur le marché.

Southwest en première ligne

Southwest Airlines figure parmi les premiers clients de ce modèle. La compagnie texane devrait accueillir ses appareils initiaux au cours de l’année 2027. Cette livraison marque une nouvelle phase dans le déploiement commercial du 737 MAX-7, destiné à répondre aux besoins des transporteurs recherchant une capacité intermédiaire.

Le feu vert des autorités américaines représente une validation technique majeure pour Boeing. L’appareil peut désormais intégrer les flottes des compagnies ayant passé commande, après que les ingénieurs et les régulateurs ont achevé l’ensemble des vérifications réglementaires exigées pour ce type d’aéronef.

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