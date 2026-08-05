Tesla revendique 195.000 km de conduite automatisée en France sans aucun gros incident

Tesla affirme avoir testé son système de Conduite entièrement automatique supervisée sur 195 000 km de routes françaises. Selon les chiffres communiqués par le constructeur, aucun « incident notable » n’aurait été enregistré pendant ces essais.

Plus de 60% des essais réalisés hors autoroute

Plus de 60% des kilomètres auraient été parcourus sur des routes urbaines et rurales. Le logiciel a donc été confronté à des environnements comprenant des intersections, des ronds-points, des changements de limitation de vitesse, des voies étroites, des cyclistes et des piétons. Tesla a également diffusé des images montrant ses véhicules circulant sur le réseau français. Le groupe propose désormais des démonstrations depuis le siège passager, avec un conducteur spécialement formé qui reste responsable du véhicule.

Une voiture capable d’accélérer, de freiner et de tourner

Le système FSD, pour Full Self-Driving, peut contrôler l’accélération, le freinage et la direction. Il est également conçu pour suivre un itinéraire, changer de voie, négocier certaines intersections et réagir aux feux de circulation ou aux panneaux stop. Malgré son appellation commerciale, ce dispositif ne transforme pas la Tesla en voiture totalement autonome. Le conducteur doit rester vigilant, garder les mains sur le volant et pouvoir reprendre immédiatement le contrôle. Tesla présente officiellement cette technologie comme un système avancé d’assistance à la conduite.

Tesla répond directement aux réserves de la France

La publication de ces résultats arrive quelques jours après le refus français de soutenir l’autorisation européenne du logiciel dans sa version actuelle. Le ministre des Transports Philippe Tabarot avait évoqué des risques liés au respect des limitations de vitesse et à une possible baisse d’attention du conducteur. La France estime que les garanties de sécurité restent insuffisantes pour autoriser le dispositif dans sa forme actuelle. Elle poursuit toutefois les discussions techniques avec les Pays-Bas et les autres États européens concernés.

Plusieurs pays européens ont déjà donné leur accord

Les Pays-Bas ont accordé une autorisation provisoire au FSD en avril 2026. La Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie ont ensuite adopté une position similaire, avant une éventuelle décision à l’échelle de l’Union européenne. La France est devenue le premier gouvernement européen à s’opposer publiquement au projet d’homologation mené par les autorités néerlandaises. Elon Musk a répondu que le retard pris dans l’autorisation du FSD en France pourrait, selon lui, « coûter des vies ».

Tesla avance également un bilan européen

Le constructeur affirme que son système supervisé aurait été 5,2 fois plus sûr que la conduite manuelle au cours des 4 derniers mois. Cette comparaison reposerait sur 65 millions de kilomètres parcourus dans 5 pays européens. Tesla n’a toutefois pas publié, avec son annonce française, le détail complet des trajets, des éventuelles reprises de contrôle ou de la méthode utilisée pour définir un « incident notable ». Le bilan de 195 000 km reste donc une donnée communiquée par l’entreprise.

Aucune ouverture immédiate aux automobilistes français

Ces essais ne signifient pas que les propriétaires de Tesla peuvent déjà utiliser librement le FSD complet en France. Les démonstrations restent encadrées et réalisées avec un conducteur chargé de surveiller en permanence le comportement du véhicule. Le déploiement commercial dépend maintenant des discussions réglementaires et d’une éventuelle autorisation européenne. En attendant cette décision, Tesla utilise ses 195 000 km parcourus en France pour défendre la sécurité de son logiciel face aux réserves du gouvernement.