Washington interdit l’importation de robots humanoïdes étrangers

Le régulateur américain des télécommunications a frappé un grand coup mardi. La FCC a ajouté les robots humanoïdes et quadrupèdes à sa liste noire des produits interdits d’importation sur le territoire américain. Cette mesure vise principalement les fabricants étrangers, chinois pour l’essentiel, qui dominent aujourd’hui ce marché. Washington justifie cette interdiction par des risques jugés inacceptables pour sa sécurité nationale.

La décision élargit une liste qui comprenait déjà plusieurs catégories de drones ainsi que les géants chinois Huawei et China Telecom. Les « appareils robotiques avancés », catégorie englobant les robots mobiles, rejoignent donc ces équipements bannis du sol américain. L’essentiel des robots humanoïdes vendus jusqu’ici aux États-Unis provenait de l’étranger, la Chine tenant une position dominante dans ce secteur en pleine expansion.

Une liste noire qui s’allonge

L’administration Trump resserre ainsi l’étau autour des technologies qu’elle considère comme sensibles. Cette interdiction frappe un segment robotique encore émergent mais promis à une croissance rapide dans l’industrie et les services. Les fabricants américains pourraient profiter de ce protectionnisme technologique, tandis que les entreprises chinoises se voient fermer un marché stratégique.