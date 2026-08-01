Un F-35B s’écrase près d’une base des Marines à San Diego, le pilote survit

Un chasseur furtif F-35B s’est écrasé vendredi matin à proximité de la base des Marines de Miramar, à San Diego. Le pilote a éjecté et s’en sort avec des blessures légères.

L’accident s’est produit dans la matinée du vendredi 31 juillet, non loin de la base aérienne de Miramar, qui abrite un escadron de Marines. L’appareil, un chasseur furtif F-35B, a percuté le sol et déclenché un incendie de faible ampleur rapidement maîtrisé par les premiers secours.

Le pilote, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a réussi à s’éjecter avant l’impact. Selon un communiqué officiel de la base de Miramar, il a été pris en charge dans un établissement médical local et se trouve dans un état stable. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Les circonstances exactes du crash n’ont pas encore été précisées par les autorités militaires.