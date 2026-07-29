Le Sénat américain confirme Jay Clayton comme directeur du renseignement national par un vote partisan de 51 contre 47. Ancien président de la SEC, Clayton dirigera les dix-huit agences de renseignement dans un contexte de turbulences et d'inquiétudes quant à l'influence de Trump sur ces institutions, notamment sur les élections de mi-mandat.

Le Sénat américain a confirmé mardi Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national par 51 voix contre 47, un vote strictement partisan, alors que Donald Trump multiplie les déclarations infondées sur l’élection présidentielle de 2020.

Ancien président de la Securities and Exchange Commission (SEC) et ex-procureur fédéral pour le district sud de New York, Jay Clayton prend la tête des dix-huit agences de renseignement américaines, dont la CIA, la NSA et le FBI. Ces institutions traversent une période de turbulences marquée par des remaniements à leur tête et des réductions d’effectifs importantes.

Après le vote, Donald Trump a salué la nomination sur Truth Social : « Jay est remarquable à tous égards et fera un travail spectaculaire en tant que directeur ! »

Les démocrates ont voté unanimement contre la confirmation. Leur principal grief : lors des auditions de confirmation, Clayton a refusé à plusieurs reprises d’affirmer explicitement que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020, se contentant d’indiquer que le résultat avait été « certifié ». « Je ne suis pas un négationniste électoral », a-t-il déclaré, sans répondre directement à la question.

Le sénateur démocrate de Californie Adam Schiff a estimé sur CNN que ce refus « laisse penser que si le président Trump veut que les agences de renseignement fabriquent quelque chose pour justifier une ingérence dans les élections de mi-mandat, Jay Clayton n’aura pas le courage de lui résister ».

Clayton succède à Tulsi Gabbard, qui a démissionné en juin. Trump avait alors nommé par intérim Bill Pulte, un proche sans expérience en matière de sécurité nationale. Sous sa direction, les agences ont subi une réduction d’environ 30 % de leurs effectifs, et des documents de renseignement datant de 2020 ont été rendus publics, détaillant la capacité de la Chine à interférer dans la vie politique américaine ainsi que les vulnérabilités du système électoral.

La confirmation intervient dans un contexte tendu : Trump a récemment relancé ses allégations infondées sur la fraude électorale de 2020, suscitant des inquiétudes quant à l’indépendance des agences de renseignement à l’approche des élections de mi-mandat.