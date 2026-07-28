Le patron du Parti démocrate américain sous pression financière et personnelle

Ken Martin, président du Comité national démocrate, est confronté à des crises financières graves et des tensions internes croissantes, accentuées par une enquête sur un incident avec un collaborateur. À moins de cent jours des élections de mi-mandat, le DNC montre des divisions qui fragilisent son unité et son autorité.

Ken Martin, président du Comité national démocrate, fait face à une accumulation de difficultés : problèmes de trésorerie, tensions internes et une enquête des ressources humaines ouverte après un incident avec un collaborateur.

À moins de cent jours des élections de mi-mandat de novembre, le Comité national démocrate (DNC) traverse une période particulièrement difficile. Son président, Ken Martin, arrivé à la tête de l’organisation l’année dernière, se retrouve au centre d’une série de crises qui fragilisent son autorité.

Sur le plan financier, le comité fait face à un problème de trésorerie sérieux, dont l’ampleur a été détaillée par de nouvelles révélations. Cette tension budgétaire s’accompagne de divisions profondes sur l’orientation stratégique du parti, à un moment où les démocrates cherchent à se repositionner face aux républicains.

La situation personnelle de Ken Martin s’est encore compliquée avec l’ouverture d’une enquête interne des ressources humaines. Selon des personnes proches du dossier, il aurait lancé son téléphone en direction du bureau d’un jeune collaborateur lors d’un échange tendu début juillet, ce qui a conduit à un dépôt de plainte formel. L’incident aurait failli lui coûter son poste et a contribué à son isolement croissant au sein du parti.

Ces révélations surviennent dans un contexte où le DNC peine à présenter un front uni, les désaccords sur la direction à prendre se multipliant à mesure que la pression électorale monte.