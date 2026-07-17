Ingérences chinoises, élections de 2020, médias : ce qu’il faut retenir du discours de Donald Trump cette nuit

Donald Trump a prononcé, dans la nuit de jeudi à vendredi, une allocution télévisée depuis la Maison-Blanche consacrée à l’intégrité du système électoral américain. Durant un discours d’environ vingt-cinq minutes, le président des États-Unis a multiplié les annonces, accusant notamment la Chine d’avoir mené « le plus gros piratage de données électorales de l’Histoire » et promettant la déclassification de documents des services de renseignement.

Trump annonce la déclassification de documents sur les élections américaines

Dès le début de son intervention, Donald Trump a affirmé vouloir lever le secret sur des informations détenues par les agences de renseignement américaines concernant les élections. Selon lui, ces documents révéleraient des « vulnérabilités choquantes » du système électoral ainsi que de possibles ingérences étrangères. Le président n’a toutefois pas précisé quels documents seraient rendus publics ni à quelle échéance.

De graves accusations contre la Chine

L’annonce la plus marquante de son discours concerne Pékin. Donald Trump a affirmé que la Chine aurait mené, à partir de l’élection présidentielle de 2020, une vaste opération de piratage ayant permis d’obtenir illicitement les données de près de 220 millions d’électeurs américains.

Le président américain a indiqué avoir demandé au directeur du renseignement national ainsi qu’au FBI d’ouvrir une enquête afin d’établir l’ampleur d’éventuelles ingérences chinoises dans les élections américaines.

À ce stade, les éléments avancés par Donald Trump n’ont pas été rendus publics et ces accusations n’ont pas été corroborées par des preuves accessibles au public.

Trump persiste à contester l’élection de 2020

Comme à de nombreuses reprises depuis plusieurs années, Donald Trump a réaffirmé que l’élection présidentielle de 2020 lui avait été « volée » au profit de Joe Biden. Cette affirmation demeure contestée. Les nombreux recours judiciaires engagés après le scrutin, ainsi que plusieurs audits électoraux et enquêtes indépendantes, n’ont pas mis en évidence de fraude susceptible d’avoir modifié le résultat de l’élection.

Pression sur le Congrès autour du « SAVE America Act »

Le président américain a également appelé les parlementaires républicains à adopter le SAVE America Act, un projet de loi visant à renforcer les conditions d’inscription sur les listes électorales et à généraliser la présentation d’une pièce d’identité pour voter. Le texte, actuellement bloqué au Sénat, ne dispose pas de la majorité qualifiée nécessaire pour surmonter la procédure du filibuster. Donald Trump a demandé la suppression de cette règle afin de permettre son adoption à la majorité simple.

Ses partisans estiment que cette réforme renforcerait la sécurité des élections. À l’inverse, plusieurs associations de défense des droits civiques considèrent qu’elle risquerait de compliquer l’accès au vote pour certaines catégories d’électeurs.

Des attaques contre plusieurs médias américains

Au cours de son allocution, Donald Trump s’en est également pris à plusieurs grands réseaux de télévision américains. Après avoir reproché à NBC et ABC de ne pas retransmettre son discours en direct, il a suggéré, sans présenter de preuves, que ces médias participaient à une tentative de dissimulation de fraudes électorales. Le président est allé jusqu’à appeler au retrait de leurs licences de diffusion.

Une conférence de presse annoncée vendredi

Donald Trump a enfin indiqué que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, tiendrait une conférence de presse afin de présenter les travaux de son ministère concernant les vulnérabilités présumées des systèmes de vote électronique. Cette intervention devrait permettre d’apporter davantage de précisions sur les annonces faites par le président, notamment concernant les documents annoncés comme déclassifiés et les accusations portées contre la Chine.