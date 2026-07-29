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Frappes américano-saoudiennes en Irak contre des groupes pro-iraniens

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Frappes américano-saoudiennes en Irak contre des groupes pro-iraniens
Frappes américano-saoudiennes en Irak contre des groupes pro-iraniens

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont conduit des frappes conjointes en Irak dans la nuit de mardi à mercredi, ciblant des groupes qualifiés de « terroristes » soutenus par Téhéran. L’armée américaine a par ailleurs annoncé avoir intercepté des missiles balistiques iraniens visant ses troupes déployées au Moyen-Orient.

Après plusieurs jours d’accalmie relative dans la région, la violence a repris dans la nuit de mardi à mercredi avec des frappes menées conjointement par Washington et Riyad sur le territoire irakien. Les deux pays ont confirmé avoir visé des « terroristes » bénéficiant du soutien de l’Iran, sans préciser immédiatement le bilan ni les cibles exactes.

Parallèlement à ces opérations au sol, l’armée américaine a déclaré avoir intercepté des missiles balistiques lancés depuis l’Iran en direction de positions américaines au Moyen-Orient. Ces tirs constituent une nouvelle escalade directe entre Téhéran et Washington, dont les forces restent déployées dans plusieurs pays de la région.

Cette séquence marque un regain de tensions après une période d’accalmie, dans un contexte régional déjà fragilisé par les activités des Houthis, les tensions autour du détroit d’Ormuz et la volatilité des cours du pétrole.

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