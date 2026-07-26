Tel-Aviv : des manifestants israéliens dénoncent les violences meurtrières de colons

À Tel-Aviv, des dizaines d'activistes israéliens manifestent pour dénoncer les violences meurtrières perpétrées par des colons en Cisjordanie, suite à un incident près du village palestinien de Tal. La police intervient à la fin du rassemblement, entraînant plusieurs arrestations, alors que les appels à des poursuites contre les colons se multiplient en Israël.

Des dizaines d’activistes israéliens ont manifesté à Tel-Aviv pour condamner les violences commises par des colons en Cisjordanie occupée, après une confrontation mortelle survenue près du village palestinien de Tal.

La mobilisation a réuni plusieurs dizaines de personnes dans les rues de Tel-Aviv. Les manifestants protestaient contre les agissements de colons israéliens en Cisjordanie occupée, à la suite d’un incident meurtrier survenu aux abords du village palestinien de Tal.

La police israélienne est intervenue à l’issue du rassemblement et a procédé à l’arrestation de plusieurs manifestants, sans que le nombre exact de personnes interpellées ne soit précisé.

Les violences de colons en Cisjordanie font l’objet d’une attention croissante, y compris au sein de la société israélienne, où des voix s’élèvent régulièrement pour réclamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.