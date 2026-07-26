Tel-Aviv : des manifestants israéliens dénoncent les violences meurtrières de colons

Des dizaines d’activistes israéliens ont manifesté à Tel-Aviv pour condamner les violences commises par des colons en Cisjordanie occupée, après une confrontation mortelle survenue près du village palestinien de Tal.
La mobilisation a réuni plusieurs dizaines de personnes dans les rues de Tel-Aviv. Les manifestants protestaient contre les agissements de colons israéliens en Cisjordanie occupée, à la suite d’un incident meurtrier survenu aux abords du village palestinien de Tal.
La police israélienne est intervenue à l’issue du rassemblement et a procédé à l’arrestation de plusieurs manifestants, sans que le nombre exact de personnes interpellées ne soit précisé.
Les violences de colons en Cisjordanie font l’objet d’une attention croissante, y compris au sein de la société israélienne, où des voix s’élèvent régulièrement pour réclamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.
Communauté
Commentaires
Écrire un commentaire
Soyez le premier à commenter cet article.