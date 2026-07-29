Oman soumet à l’Iran un projet de gestion partagée du détroit d’Ormuz

Oman propose à l'Iran un mécanisme de gestion partagée du détroit d'Ormuz, inspiré du modèle du détroit de Malacca et financé par des redevances volontaires. Cette initiative, qui vise à éviter un contrôle exclusif de l'Iran, survient dans un contexte de tensions diplomatiques modérées entre Téhéran et les États-Unis.

Mascate a présenté à Téhéran une proposition de mécanisme régional conjoint pour administrer le détroit d’Ormuz, financé par des redevances volontaires. L’initiative, qui semble trouver un écho favorable dans la région, exclurait tout contrôle exclusif de l’Iran sur cette voie maritime stratégique.

La proposition omanaise, révélée mardi 28 juillet par une source du Golfe, s’inspire directement du modèle en vigueur dans le détroit de Malacca, entre l’Indonésie et la Malaisie. Dans ce dispositif, les compagnies maritimes contribuent volontairement au financement de la navigation, à la protection de l’environnement et aux opérations de recherche et de sauvetage. Appliqué à Ormuz, ce schéma impliquerait une gouvernance partagée, sans que Téhéran n’en détienne les rênes.

La démarche intervient dans un contexte de fragile accalmie. Les États-Unis ont suspendu vendredi leurs frappes aériennes contre l’Iran, après près de deux semaines d’attaques ininterrompues. Téhéran a cessé de son côté de riposter contre les alliés américains dans la région, ravivant les espoirs d’une issue diplomatique.

Les signaux restent néanmoins contradictoires. L’Iran a affirmé lundi qu’il contrôlait toujours le détroit et qu’il ne cherchait pas à renouer les négociations avec Washington. Donald Trump, lui, s’est félicité le même jour de mener de « bonnes discussions » avec Téhéran, tout en réitérant ses menaces de bombardements si les pourparlers n’aboutissaient pas.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a indiqué mardi s’être entretenu la veille avec ses homologues omanais et saoudiens au sujet du détroit. Le ministère iranien a précisé dans un communiqué qu’il avait « souligné la nécessité de renforcer la coopération et de faire progresser les efforts diplomatiques conjoints afin d’instaurer la stabilité dans la région et de mettre fin à l’insécurité qui règne dans le détroit d’Ormuz en raison des actions agressives des États-Unis ».

Voie de passage pour environ 20 % du pétrole mondial, le détroit d’Ormuz demeure l’un des points de tension les plus surveillés du commerce maritime international.