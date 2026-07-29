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Paul Biya absent du Cameroun depuis 50 jours, l’opposition s’inquiète

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Le président camerounais Paul Biya n’a plus été aperçu en public depuis son départ pour la Suisse le 7 juin. Cinquante jours d’absence qui cristallisent les tensions politiques à Yaoundé.

Paul Biya a quitté le Cameroun le 7 juin dernier. Depuis, le chef de l’État, âgé de 93 ans et bientôt 44 ans au pouvoir, n’a donné aucun signe visible de son activité. Ce séjour en Suisse, d’une durée exceptionnelle, s’impose désormais comme un sujet central dans les médias camerounais et au sein de la classe politique.

L’opposition ne cache pas son inquiétude. Elle dénonce un pays laissé en « pilotage automatique », sans direction visible ni décision présidentielle assumée publiquement. La question de la gouvernance en l’absence prolongée du président alimente les débats sur la concentration du pouvoir et l’opacité des institutions.

Du côté de la présidence camerounaise, le ton est à l’apaisement. Les services officiels ont tenu à rassurer l’opinion, sans pour autant fournir de précisions sur l’état de santé du président ni sur la date prévue de son retour au pays.

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