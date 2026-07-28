Incendies : Météo-France alerte sur un risque de feux en forte hausse dès mercredi

Météo-France avertit d'une hausse significative du risque de feux de forêt dès mercredi, causée par un épisode de chaleur et de sécheresse. Les autorités recommandent de rester prudentes pour éviter tout départ de feu d'origine humaine. Une amélioration est attendue à partir de jeudi, avec une baisse des températures et des orages.

Après plusieurs jours marqués par des conditions plus favorables, le risque de feux de forêt repart nettement à la hausse en France. Météo-France a annoncé, mardi soir, que le retour d’un temps sec et de fortes chaleurs entraînerait une dégradation rapide de la situation dès mercredi. La journée est annoncée comme particulièrement sensible, avec un niveau de danger élevé sur l’ensemble du territoire. L’établissement météorologique précise que le risque sera même « très étendu sur la moitié nord » du pays, une situation qui pourrait favoriser le déclenchement et la propagation rapide d’incendies.

Le retour de la chaleur et de la sécheresse en cause

Cette aggravation est directement liée au retour d’un épisode météorologique chaud et sec. Les températures repartent à la hausse tandis que l’humidité de l’air diminue, créant des conditions particulièrement propices aux départs de feu. Même dans les régions habituellement moins exposées, la végétation peut rapidement devenir inflammable sous l’effet de plusieurs jours de chaleur et d’un vent parfois soutenu. Les autorités appellent donc à la plus grande prudence afin d’éviter tout départ de feu d’origine humaine.

Une amélioration attendue à partir de jeudi

Cette situation critique ne devrait toutefois pas durer. Selon les prévisions actuelles, le niveau de danger commencera à diminuer dès jeudi avant de reculer plus nettement en fin de semaine. Cette amélioration s’explique par l’arrivée d’orages sur plusieurs régions, accompagnés d’une baisse des températures et d’une hausse de l’humidité, des conditions qui limiteront progressivement le risque de propagation des incendies.

Les recommandations restent essentielles

En attendant cette évolution météorologique, les autorités rappellent l’importance de respecter les consignes de prévention. Les mégots de cigarette ne doivent jamais être jetés dans la nature, les barbecues sont à éviter à proximité des espaces boisés et tous les travaux susceptibles de produire des étincelles doivent être réalisés avec une extrême vigilance. Alors que plusieurs grands incendies ont déjà frappé la France ces dernières semaines, cette nouvelle dégradation des conditions météorologiques fait craindre une reprise de l’activité des feux dans les secteurs les plus sensibles.