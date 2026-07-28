Le cadeau de Sarkis Sarkis à la France : une statue de Saint Charbel inaugurée à Nice

Sarkis Sarkis offre une statue de Saint Charbel à la France, inaugurée au sanctuaire de Notre-Dame de Laghet, près de Nice. Cet acte vise à renforcer les liens spirituels entre le Liban et la France, tout en célébrant l'héritage religieux libanais. L'inauguration a rassemblé environ 300 membres de la diaspora libanaise.

Le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet, près de Nice, accueille désormais une statue de Saint Charbel, offerte par l’homme d’affaires et philanthrope libanais Sarkis Sarkis. Cette initiative, à la fois spirituelle et symbolique, marque une nouvelle étape dans le rayonnement international du saint maronite, dont la renommée dépasse depuis longtemps les frontières du Liban.

Installée au sein de ce haut lieu de pèlerinage de la Côte d’Azur, la statue offre aux fidèles et aux visiteurs un nouvel espace de recueillement. Elle témoigne également de la volonté de renforcer les liens spirituels entre le Liban et la France, pays qui accueille une importante communauté libanaise.

L’inauguration s’est déroulée en présence d’environ 300 Libanais venus de Nice, Cannes et Monaco. Cette forte mobilisation a illustré l’attachement de la diaspora à ses racines et à son patrimoine religieux, ainsi que l’universalité du message porté par Saint Charbel, fondé sur la prière, l’espérance et la paix.

Cette réalisation s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Sarkis Sarkis en faveur du patrimoine religieux chrétien. Depuis plusieurs années, il soutient la construction et la restauration d’églises, participe au développement de sanctuaires au Liban et accompagne également des projets destinés aux communautés chrétiennes de la diaspora. Son objectif est de préserver l’identité spirituelle des communautés libanaises tout en faisant connaître l’héritage religieux du Liban à l’international.

Avec cette statue offerte à la France, Sarkis Sarkis souhaite également rendre hommage à un pays historiquement lié au Liban. La présence de Saint Charbel à Notre-Dame de Laghet permettra à des milliers de pèlerins de découvrir une figure majeure de la spiritualité orientale, dont les nombreux témoignages de foi et de guérisons ont contribué à sa renommée mondiale.

Au-delà de sa dimension religieuse, cette initiative apparaît comme un geste d’amitié entre la France et le Liban. À travers cette offrande, Sarkis Sarkis rappelle que le dialogue entre les peuples passe aussi par la culture, le patrimoine et la spiritualité, faisant de cette statue un symbole durable d’espérance et de fraternité.