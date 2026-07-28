Incendies : la police nationale lance un appel aux volontaires pour renforcer les opérations

La police nationale sollicite des volontaires pour renforcer les opérations face à des incendies d'une ampleur exceptionnelle dans plusieurs régions de France. Cette initiative vise à soutenir les équipes engagées dans la sécurité des zones sinistrées, les évacuations et la lutte contre les flammes, dans un contexte de crise majeure.

Face à l’ampleur exceptionnelle des incendies qui frappent plusieurs régions françaises, la police nationale a lancé un appel à volontaires au sein de ses effectifs afin de renforcer les dispositifs déployés sur le terrain. Cette mobilisation exceptionnelle vise à soutenir les services déjà engagés dans la sécurisation des zones sinistrées, les évacuations de population et la protection des secteurs menacés par les flammes.

Les policiers volontaires pourront être affectés à différentes missions en fonction des besoins opérationnels. Ils participeront notamment à la sécurisation des périmètres d’intervention, à la régulation de la circulation, au contrôle des accès aux zones évacuées et à l’appui des forces de secours. Cette mobilisation intervient alors que les incendies mobilisent déjà d’importants moyens humains et matériels sur plusieurs départements.

Des renforts pour soulager les équipes déjà mobilisées

Cet appel illustre l’ampleur de la crise provoquée par les feux de forêt, qui nécessitent une coordination étroite entre policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires de la Sécurité civile et collectivités locales. Les autorités cherchent à renforcer les effectifs disponibles afin de maintenir la sécurité des habitants tout en facilitant le travail des équipes engagées dans la lutte contre les incendies.

Depuis plusieurs semaines, les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour accroître les capacités d’intervention face à une saison des feux particulièrement précoce et intense. Après les appels lancés aux entreprises pour mettre à disposition des engins et des chauffeurs, ainsi qu’aux employeurs afin de libérer les sapeurs-pompiers volontaires, la mobilisation de policiers volontaires vient compléter ce dispositif destiné à répondre à une situation jugée exceptionnelle.