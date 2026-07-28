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Au Soudan, l’armée dit avoir repris une autoroute reliant Khartoum à El Obeid

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Au Soudan, l’armée dit avoir repris une autoroute reliant Khartoum à El Obeid
Au Soudan, l’armée dit avoir repris une autoroute reliant Khartoum à El Obeid

L’armée soudanaise a annoncé le 28 juillet 2026 avoir repris le contrôle de l’autoroute Al-Sadarat, une voie stratégique qui relie Khartoum à El Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord. Cette reconquête représente un enjeu logistique et militaire majeur dans un conflit qui dure depuis plus de deux ans.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont réagi à cette annonce en intensifiant leurs attaques de drones contre les positions de l’armée régulière. Les ruines visibles à El Obeid témoignent de l’ampleur des combats qui ont ravagé cette région.

Le Soudan est plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, opposant l’armée nationale aux FSR. Le conflit a provoqué l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de déplacés et des destructions massives d’infrastructures à travers le pays.

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