Au Soudan, l’armée dit avoir repris une autoroute reliant Khartoum à El Obeid

L’armée soudanaise a récupéré l’autoroute Al-Sadarat, renforçant ainsi son contrôle logistique dans le conflit actuel. En réponse, les Forces de soutien rapide intensifient leurs attaques de drones, exacerbant les violences qui ravagent le Soudan depuis 2023 et contribuent à une grave crise humanitaire.

L’armée soudanaise a annoncé le 28 juillet 2026 avoir repris le contrôle de l’autoroute Al-Sadarat, une voie stratégique qui relie Khartoum à El Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord. Cette reconquête représente un enjeu logistique et militaire majeur dans un conflit qui dure depuis plus de deux ans.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont réagi à cette annonce en intensifiant leurs attaques de drones contre les positions de l’armée régulière. Les ruines visibles à El Obeid témoignent de l’ampleur des combats qui ont ravagé cette région.

Le Soudan est plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, opposant l’armée nationale aux FSR. Le conflit a provoqué l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de déplacés et des destructions massives d’infrastructures à travers le pays.