Grenoble : un homme tué par balles après avoir été pris pour cible en regardant France-Espagne

Un homme de 49 ans a été tué par balles mardi 14 juillet au soir dans le centre-ville de Grenoble, alors qu’il assistait à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne à la terrasse d’un bar. Les faits se sont produits peu avant 22 heures, près du cours Jean-Jaurès. Selon les premiers éléments, la victime aurait été repérée par plusieurs individus avant d’être poursuivie dans la rue.

L’homme a tenté de prendre la fuite, mais ses assaillants l’ont rattrapé rue Charrel, où ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises. À l’arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation des sapeurs-pompiers, elle a été déclarée décédée sur place.

Une victime connue des services de police

D’après des sources, la victime était connue des services de police et avait déjà été mise en cause dans des affaires liées à des règlements de comptes. Les auteurs des tirs auraient pris la fuite après les faits, certains témoins évoquant des individus circulant à trottinette ou à moto électrique.

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances précises de cet homicide et d’identifier les tireurs. Les investigations devront notamment déterminer le mobile de cette attaque.

Le huitième homicide par arme à feu de l’année dans l’agglomération

Ce meurtre s’inscrit dans un contexte de violences récurrentes dans l’agglomération grenobloise, marquée depuis plusieurs mois par des règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Selon les premiers éléments de l’enquête, la piste d’un règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs.

Avec ce nouveau drame, il s’agit du huitième homicide par arme à feu enregistré depuis le début de l’année dans l’agglomération de Grenoble. Les autorités poursuivent leurs investigations pour retrouver les auteurs et faire la lumière sur les circonstances de cette nouvelle fusillade.