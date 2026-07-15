C’était un 15 juillet : Les croisés s’emparent de Jérusalem

Le 15 juillet 1099, après plus d’un mois de siège, les croisés prennent Jérusalem aux Fatimides d’Égypte, mettant fin à près de quatre siècles de domination musulmane sur la Ville sainte. Cette victoire constitue l’aboutissement de la première croisade, lancée en 1095 par le pape Urbain II lors du concile de Clermont, qui appelait les chevaliers d’Occident à reprendre le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ selon la tradition chrétienne. Après trois années d’un long périple marqué par les combats, les famines et les maladies, les armées croisées atteignent enfin leur objectif. La chute de Jérusalem entraîne la création des États latins d’Orient et bouleverse durablement l’histoire du Proche-Orient.

Un siège décisif après trois ans de croisade

En juin 1099, les survivants de l’expédition arrivent devant les murailles de Jérusalem. L’armée, considérablement réduite depuis son départ d’Europe, ne compte plus qu’environ 1 500 chevaliers et 12 000 fantassins. La ville est alors défendue par une garnison fatimide commandée par Iftikhar al-Dawla, qui a renforcé les fortifications et préparé la résistance. Pour venir à bout des puissantes murailles, les croisés construisent des tours de siège grâce au matériel apporté par des navires génois débarqués sur la côte palestinienne. L’assaut final débute le 14 juillet. Le lendemain, les troupes de Godefroi de Bouillon parviennent à franchir les remparts au nord de la ville, ouvrant la voie à l’entrée massive des croisés.

La prise de Jérusalem s’accompagne d’importantes violences. Une grande partie des habitants musulmans et juifs réfugiés dans les quartiers religieux de la ville sont massacrés par les assaillants. Le gouverneur fatimide et ses soldats obtiennent toutefois un sauf-conduit grâce à l’intervention de Raimond de Saint-Gilles et quittent Jérusalem. Cet épisode reste l’un des moments les plus marquants et les plus controversés de l’histoire des croisades.

La naissance du royaume latin de Jérusalem

Après la conquête, les chefs croisés doivent organiser leur nouveau pouvoir. Le 22 juillet 1099, Godefroi de Bouillon est choisi pour gouverner la ville avec le titre d’« avoué du Saint-Sépulcre », refusant de porter une couronne royale dans un lieu associé à la Passion du Christ. Peu après, les croisés remportent la bataille d’Ascalon contre une armée fatimide venue d’Égypte, consolidant leur implantation dans la région.

La prise de Jérusalem marque la naissance du royaume latin de Jérusalem, l’un des principaux États fondés par les Occidentaux en Orient avec les comtés d’Édesse et de Tripoli et la principauté d’Antioche. Pendant près de deux siècles, ces territoires deviennent le théâtre d’affrontements réguliers entre puissances chrétiennes et musulmanes, jusqu’à la chute définitive des États latins avec la perte d’Acre en 1291. L’événement du 15 juillet 1099 reste ainsi un tournant majeur de l’histoire médiévale, symbole de l’expansion occidentale en Orient et du début d’une longue période de confrontations religieuses et politiques.