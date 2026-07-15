SOCIÉTÉ Religions

La Grande Mosquée de Paris fête ses 100 ans, entre mémoire et géopolitique

15 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Inaugurée en 1926 dans le Quartier latin, la Grande Mosquée de Paris célèbre son centenaire. Née en hommage aux soldats musulmans tombés pour la France durant la Première Guerre mondiale, elle a traversé l’Histoire en devenant un instrument géostratégique.

La Grande Mosquée de Paris fête ses cent ans, entre mémoire et géopolitique
La Grande Mosquée de Paris fête ses cent ans, entre mémoire et géopolitique

Inaugurée en 1926 dans le Quartier latin, la Grande Mosquée de Paris célèbre son centenaire. Née en hommage aux soldats musulmans tombés pour la France durant la Première Guerre mondiale, elle a traversé l’Histoire en devenant un instrument géostratégique.

À l’origine, un geste de reconnaissance. La Grande Mosquée de Paris a été inaugurée en 1926 pour honorer la mémoire des combattants musulmans morts sous le drapeau français lors de la Grande Guerre. Cent ans plus tard, ce monument du Quartier latin porte une histoire bien plus complexe que celle d’un simple lieu de culte.

L’historien Benjamin Stora, spécialiste du Maghreb et des mémoires coloniales, retrace le parcours de cet édifice qui a progressivement dépassé sa vocation religieuse pour s’imposer comme un outil géopolitique. Au fil des décennies, la mosquée s’est retrouvée au carrefour des relations entre la France et l’Algérie, deux pays dont les liens, souvent tendus, ont largement façonné son destin.

Son histoire recèle aussi des épisodes moins connus, notamment les connexions tissées entre communautés juives et musulmanes en des périodes particulièrement sombres. Ces dimensions restent largement ignorées du grand public, alors même qu’elles éclairent des pans entiers de l’histoire franco-algérienne et de la coexistence des minorités en France.

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