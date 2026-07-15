Affaire Lyhanna : le principal suspect Jérôme Barella entendu par le juge d’instruction ce mercredi

Jérôme Barella, principal suspect dans l’affaire de la mort de Lyhanna, une collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, doit être entendu ce mercredi par un juge d’instruction à Agen, selon une source proche du dossier. Cette nouvelle audition s’inscrit dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après la découverte du corps de l’enfant, dont la mort avait suscité une vive émotion.

Âgé de 41 ans, cet intérimaire avait été interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition de la jeune fille, survenue à la fin du mois de mai. À l’issue de sa garde à vue, il avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration, avant que les investigations ne se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

L’enquête se poursuit après les premiers résultats de l’autopsie

Les investigations ont progressé au fil des semaines grâce aux expertises médico-légales et aux nombreuses auditions menées par les enquêteurs. Les premiers résultats de l’autopsie ont permis de confirmer que Lyhanna avait été victime de violences avant son décès, orientant les investigations vers des faits criminels particulièrement graves.

L’audition de Jérôme Barella devant le juge d’instruction pourrait permettre de préciser son rôle présumé dans cette affaire. Les magistrats poursuivent leurs investigations afin d’établir le déroulement exact des faits et de déterminer les responsabilités pénales. À ce stade, la présomption d’innocence continue de s’appliquer au mis en examen jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.