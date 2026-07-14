Le covoiturage poursuit sa progression en France, porté par les trajets du quotidien

Le covoiturage continue de s’imposer comme l’une des principales alternatives à la voiture individuelle en France. Soutenue par les pouvoirs publics, cette pratique connaît une forte croissance, notamment pour les déplacements domicile-travail. Selon les dernières données disponibles, plus de 1,3 million de trajets de covoiturage du quotidien sont désormais réalisés chaque mois, un niveau inédit qui illustre l’évolution des habitudes de mobilité des Français. L’objectif fixé par l’État est d’atteindre 3 millions de trajets quotidiens d’ici 2027, dans le cadre de sa stratégie de décarbonation des transports.

Cette progression s’explique par plusieurs facteurs : la hausse durable du coût des carburants, les politiques locales en faveur des mobilités partagées et le développement des plateformes spécialisées. Des acteurs comme BlaBlaCar, Karos, Ecov, Klaxit ou encore Mobicoop multiplient les solutions adaptées aussi bien aux longues distances qu’aux trajets du quotidien, avec le soutien financier de nombreuses collectivités territoriales.

Un potentiel encore largement inexploité

Malgré cette dynamique, le potentiel de développement reste considérable. En France, 82 % des kilomètres parcourus le sont encore en voiture, tandis que le taux moyen d’occupation d’un véhicule demeure faible, autour de 1,6 personne par voiture, et même 1,43 personne pour les trajets du quotidien. Ces chiffres montrent que la majorité des véhicules circulent encore avec un seul occupant, laissant une importante marge de progression pour le covoiturage.

Selon plusieurs études, un développement massif des lignes de covoiturage pourrait permettre d’éviter 26,5 milliards de kilomètres parcourus chaque année, tout en générant 9,3 milliards d’euros d’économies pour les ménages. Les bénéfices seraient également environnementaux, avec une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi économiques grâce à une diminution des coûts liés à l’usage de la voiture individuelle.

Un levier stratégique pour la transition écologique

Le covoiturage est désormais considéré comme un outil majeur des politiques publiques de mobilité. Au-delà de la réduction des émissions de CO₂, il répond également aux difficultés rencontrées dans les territoires peu desservis par les transports en commun. Les projections estiment qu’un réseau national de covoiturage structuré pourrait offrir une solution de mobilité à près de 23 millions de personnes, notamment dans les zones rurales et périurbaines.

Si les trajets longue distance restent largement dominés par BlaBlaCar, c’est désormais le marché du covoiturage du quotidien qui concentre les investissements et les innovations. Applications mobiles, voies réservées, incitations financières et partenariats avec les entreprises participent à accélérer cette transformation. À mesure que les enjeux climatiques et économiques s’intensifient, le covoiturage apparaît plus que jamais comme un pilier des mobilités de demain.