Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon galvanise ses soutiens lors d’un meeting en Bretagne

Jean-Luc Mélenchon a profité de la fête populaire organisée mardi 14 juillet par la députée La France insoumise Mathilde Hignet à Paimpont, en Ille-et-Vilaine, pour tenir un meeting devant plusieurs centaines de sympathisants. Invité surprise de cette journée organisée au cœur de la forêt de Brocéliande, le candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027 a retrouvé des militants déjà tournés vers la campagne. Dans une salle comble malgré la chaleur, les participants arboraient des maillots floqués « Mélenchon 27 » et affichaient leur confiance dans les chances de leur candidat.

Pour les militants présents, la dynamique est clairement en faveur du leader insoumis. Plusieurs d’entre eux estiment que la campagne est désormais pleinement engagée, entre opérations de collage d’affiches, distribution de tracts et réunions publiques. Les derniers sondages, qui placent Jean-Luc Mélenchon en tête des candidats de gauche, renforcent leur optimisme quant à une qualification pour le second tour.

Les militants convaincus d’une qualification au second tour

Les sympathisants insoumis rappellent que Jean-Luc Mélenchon avait échoué de peu à accéder au second tour lors de l’élection présidentielle de 2022. Ils considèrent que les enquêtes d’opinion ont régulièrement sous-estimé le poids électoral de La France insoumise et voient dans les intentions de vote actuelles un signe encourageant pour l’échéance de 2027. Plusieurs militants se disent convaincus que cette fois-ci, leur candidat franchira le cap du premier tour.

En revanche, les sondages donnant Jean-Luc Mélenchon battu dans un éventuel duel face à Marine Le Pen ne semblent pas entamer leur confiance. Les militants rencontrés à Paimpont estiment que la campagne n’en est qu’à ses débuts et que le rapport de force peut encore évoluer d’ici au scrutin présidentiel.