POLITIQUE

Laurent Nuñez demande une vigilance maximale aux préfets pour les célébrations 14 Juillet

14 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le ministre de l’Intérieur a appelé les préfets à renforcer la sécurité partout en France à la veille des célébrations nationales.

Laurent Nuñez demande une vigilance maximale aux préfets pour les célébrations 14 Juillet
Laurent Nuñez demande une vigilance maximale aux préfets pour les célébrations 14 Juillet

Laurent Nuñez a adressé ce lundi une consigne claire aux préfets : assurer une vigilance maximale sur l’ensemble du territoire français pour la fête nationale du 14 Juillet qui a lieu aujourd’hui. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues lors des célébrations organisées dans toute la France. Le ministre de l’Intérieur entend garantir le bon déroulement des festivités qui se tiendront ce mardi.

Mobilisation des forces de l’ordre

Les autorités préfectorales ont reçu instruction de mobiliser les moyens nécessaires pour sécuriser les rassemblements prévus dans chaque département. Cette directive intervient alors que les festivités nationales drainent traditionnellement une forte affluence dans les centres-villes et sur les sites de spectacles pyrotechniques.

Les dispositifs de sécurité seront déployés dès lundi soir et maintenus durant toute la journée du 14-Juillet. Les préfectures coordonnent leurs actions avec les forces de l’ordre locales pour assurer la protection des citoyens venus célébrer la fête nationale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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