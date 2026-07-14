Le Japon reconnaît ses failles face à l’espionnage russe sur son territoire

Tokyo a admis la nécessité de renforcer sa lutte contre l’espionnage étranger, après la publication d’une enquête révélant que la Russie utilise le Japon comme plaque tournante du renseignement et de l’approvisionnement en composants militaires.

Tokyo a admis la nécessité de renforcer sa lutte contre l’espionnage étranger, après la publication d’une enquête révélant que la Russie utilise le Japon comme plaque tournante du renseignement et de l’approvisionnement en composants militaires.

Le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que la question devait être traitée « avec encore plus de rigueur », après qu’une enquête du New York Times a décrit le pays comme un « repaire d’espions » au service de Vladimir Poutine. Cette prise de position marque une reconnaissance officielle rare de la vulnérabilité du Japon face aux opérations de renseignement étrangères.

Publiée dimanche, l’investigation affirme que Moscou exploite la faiblesse des lois antiespionnage japonaises pour faire du pays un centre névralgique de collecte de renseignements. La Russie y aurait également organisé des filières d’approvisionnement en technologies à double usage, civiles et militaires, destinées à alimenter son effort de guerre en Ukraine.

Le Japon dispose en effet d’une législation particulièrement lacunaire en matière de contre-espionnage par rapport à d’autres démocraties industrialisées, ce qui en ferait une cible de choix pour les services de renseignement étrangers. Tokyo n’a jusqu’ici adopté que des mesures limitées pour combler ces lacunes juridiques, malgré des pressions croissantes de ses alliés occidentaux.