Londres veut expulser le chef du gang de Rochdale grâce à une réforme législative

La ministre de l’Intérieur britannique Shabana Mahmood va modifier le projet de loi sur l’immigration pour permettre l’expulsion de Shabir Ahmed, chef du gang de Rochdale, actuellement protégé par une loi de 1971.

La ministre de l’Intérieur britannique Shabana Mahmood va modifier le projet de loi sur l’immigration pour permettre l’expulsion de Shabir Ahmed, chef du gang de Rochdale, actuellement protégé par une loi de 1971.

Shabir Ahmed, figure centrale du gang de Rochdale condamné pour des faits d’exploitation sexuelle, pourrait bientôt être expulsé du Royaume-Uni. La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood a annoncé son intention d’amender le projet de loi sur l’immigration afin de combler le vide juridique qui protège jusqu’ici cet homme de toute mesure d’éloignement.

Le verrou légal tient à une loi de 1971 qui interdit l’expulsion des ressortissants du Commonwealth arrivés au Royaume-Uni il y a plus de cinquante ans. Ahmed, citoyen pakistanais, bénéficie de cette disposition et ne peut, en l’état actuel du droit, être renvoyé dans son pays d’origine.

L’amendement présenté par Mahmood constitue, selon le gouvernement, une première étape concrète vers son expulsion. Le maire de Manchester Andy Burnham devrait voter en faveur de ces modifications, qui touchent également au système d’asile britannique.