Le Portugal envoie 8,7 tonnes de médicaments au Venezuela après les séismes

Un avion a décollé de Lisbonne ce lundi matin avec 8,7 tonnes de médicaments à destination du Venezuela, frappé par deux séismes meurtriers le 24 juin. Ce vol marque aussi la reprise des liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Un avion a décollé de Lisbonne ce lundi matin avec 8,7 tonnes de médicaments à destination du Venezuela, frappé par deux séismes meurtriers le 24 juin. Ce vol marque aussi la reprise des liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Le vol a quitté Lisbonne à dix heures du matin, en présence du secrétaire d’État à la Gestion de la santé, Francisco Pinheiro Catalão, et de représentants du ministère de la Santé. La cargaison sera remise au ministère vénézuélien de la Santé pour venir en aide aux populations sinistrées.

Les médicaments ont été fournis par des entreprises pharmaceutiques mobilisées à la suite d’un appel lancé par des organisations du secteur. Cinq groupes ont répondu : Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini et Bluepharma. « À la suite de cette consultation, il a été possible de rassembler près de huit tonnes de médicaments », a précisé le gouvernement portugais dans un communiqué.

Ce vol est aussi le premier à relier directement les deux pays depuis les séismes, qui avaient contraint à l’interruption des liaisons. La compagnie TAP indique qu’elle desservira dans un premier temps uniquement l’aéroport Arturo Michelena, à Valence, avant de rétablir progressivement ses vols vers d’autres destinations, dont la capitale Caracas.

La semaine précédente, Lisbonne avait déjà acheminé du matériel humanitaire par deux vols militaires : articles d’hygiène, deux ambulances et des outils de déblaiement. Ces mêmes appareils avaient rapatrié au retour les personnels de la Force opérationnelle nationale conjointe (FOCON).

Le Venezuela a été touché le 24 juin par deux séismes survenus à quelques secondes d’intervalle, l’événement sismique le plus grave que le pays ait connu depuis le début du siècle. Plus de 1 200 répliques ont été enregistrées depuis. Le bilan provisoire fait état de 4 490 morts, plus de 300 corps restant à identifier, tandis que le gouvernement de Caracas ne communique aucun chiffre officiel sur les disparus.

Les séismes ont également blessé plus de 16 000 personnes. La situation sanitaire inquiète les autorités : risques d’infections, de dengue et de fièvre dans un pays où, selon l’Organisation mondiale de la santé, le taux de vaccination recule sous l’effet des sanctions. Les dégâts infligés aux infrastructures médicales aggravent encore le tableau : trois hôpitaux ont été fermés après les séismes, six autres ne fonctionnent plus que partiellement.