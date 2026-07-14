La Russie contourne les sanctions occidentales via sa flotte fantôme

Face aux restrictions imposées par les pays occidentaux, Moscou recourt à des exportations dissimulées grâce à un réseau de navires opérant hors des radars officiels.

Face aux restrictions imposées par les pays occidentaux, Moscou recourt à des exportations dissimulées grâce à un réseau de navires opérant hors des radars officiels.

La Russie multiplie les stratagèmes pour échapper aux sanctions économiques qui pèsent sur ses exportations depuis l’invasion de l’Ukraine. Parmi les méthodes employées, le recours à une flotte fantôme, composée de navires dont l’identité et la propriété sont volontairement obscurcies, permet à Moscou de continuer à acheminer ses marchandises vers des acheteurs étrangers.

Ces bâtiments naviguent sous des pavillons de complaisance, changent fréquemment de nom et désactivent leurs systèmes de localisation pour brouiller les pistes. Le procédé vise à masquer l’origine russe des cargaisons, qu’il s’agisse de pétrole, de gaz ou d’autres matières premières frappées par les restrictions occidentales.

Ce reportage, signé Léo Paichard avec August Hakansson, illustre l’ampleur d’un phénomène qui met à l’épreuve les dispositifs de contrôle mis en place par l’Union européenne et ses alliés pour priver Moscou de ressources financières.