La Hongrie vote la destitution du président Sulyok, loyaliste d’Orbán

Le parlement hongrois a adopté lundi une révision constitutionnelle mettant fin au mandat du président Tamás Sulyok, considéré comme un fidèle de l’ancien premier ministre Viktor Orbán, battu aux élections d’avril après seize ans au pouvoir.

Le parlement hongrois a adopté lundi une révision constitutionnelle mettant fin au mandat du président Tamás Sulyok, considéré comme un fidèle de l’ancien premier ministre Viktor Orbán, battu aux élections d’avril après seize ans au pouvoir.

La journée du lundi a été la plus agitée au parlement hongrois depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement début mai. Le parti Tisza du premier ministre Péter Magyar a utilisé sa majorité des deux tiers pour faire adopter le 17e amendement à la constitution, qui met fin au mandat de Tamás Sulyok à la présidence de la République, ainsi qu’à celui de Péter Polt à la tête de la Cour constitutionnelle. Les 141 députés Tisza ont accueilli les résultats du vote par une ovation debout.

Sulyok dispose désormais de cinq jours pour signer l’amendement, ou le renvoyer devant la Cour constitutionnelle. Si le président choisit cette seconde option, Magyar a prévenu qu’il engagerait une procédure de destitution à son encontre, ce qui entraînerait sa suspension automatique. Le nouveau gouvernement l’invite plutôt à démissionner pour éviter une crise constitutionnelle.

Le paquet législatif va plus loin que la seule éviction du président : il prévoit également la mise à l’écart des juges constitutionnels âgés de plus de 70 ans, et interdit aux députés ayant effectué trois mandats de se représenter, une disposition qui concerne plus de la moitié des élus actuels du Fidesz.

Les députés du Fidesz, désormais dans l’opposition, ont quitté l’hémicycle avant le vote, accusant Tisza d’instaurer une tyrannie. Le parti d’Orbán soutient que l’amendement confère au gouvernement le pouvoir arbitraire de révoquer n’importe quel haut fonctionnaire avec effet immédiat.

« La grande ironie de la situation, c’est que le Fidesz est victime de son propre concept du pouvoir », a déclaré Péter Rona, ancien candidat de l’opposition à la présidence. La constitution de 2011, rédigée sous Orbán, avait consacré le principe selon lequel « le vainqueur prend tout ». De 2010 à 2026, le Fidesz a remodelé l’État hongrois à sa convenance, plaçant des loyalistes du parti à des postes officiellement indépendants, en s’appuyant lui aussi sur sa propre majorité des deux tiers.

András Baka, ancien président de la Cour suprême, se dit favorable à la destitution du président. « La Hongrie a été gouvernée par l’État de droit de 1989 à 2010. Après cela, le Fidesz a capturé les institutions et créé un État autoritaire. Il est maintenant très difficile de démanteler un régime autoritaire sophistiqué, conçu pour survivre même après une défaite électorale », a-t-il expliqué. Il émet toutefois une réserve sur la clause limitant le droit de se représenter, estimant qu’elle restreint la liberté des citoyens de voter pour le candidat de leur choix.

Depuis sa défaite du 12 avril, le Fidesz est en chute libre. Orbán lui-même s’est fait très discret, refusant de siéger au parlement. Lundi, il a quitté la Hongrie pour assister aux finales de la Coupe du monde de football aux États-Unis. Au sein du parti, la colère monte face à son absence. Gergely Gulyás, numéro deux du Fidesz, a démissionné lundi de la présidence du groupe parlementaire, alourdissant encore les difficultés du parti.