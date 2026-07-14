Trump annonce un discours à la nation jeudi soir, en pleine guerre avec l’Iran

Donald Trump a annoncé lundi 13 juillet qu’il s’adresserait à la nation américaine jeudi à 21 heures (heure de la côte est), sans préciser les sujets qu’il aborderait. L’allocution intervient alors que les affrontements avec l’Iran ont repris avec une intensité accrue.

Donald Trump a annoncé lundi 13 juillet qu’il s’adresserait à la nation américaine jeudi à 21 heures (heure de la côte est), sans préciser les sujets qu’il aborderait. L’allocution intervient alors que les affrontements avec l’Iran ont repris avec une intensité accrue.

L’annonce a été faite directement sur Truth Social. « Le président Trump prononcera un discours à la Nation jeudi soir à 21 h (heure de la côte est, 1 h GMT vendredi) », a écrit le président américain sur sa plateforme. La Maison Blanche n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP pour en préciser le contenu.

La dernière allocution télévisée de Trump remontait au 1er avril, une prise de parole d’une vingtaine de minutes au cours de laquelle il avait justifié pour la première fois l’intervention militaire américaine en Iran, plus d’un mois après le début des bombardements israélo-américains déclenchés le 28 février.

Ce nouveau discours survient dans un contexte de forte escalade au Moyen-Orient. Le même lundi, Trump a affirmé sur Truth Social que les États-Unis seraient désormais « les gardiens du détroit d’Ormuz » et qu’ils imposeraient aux navires « une rémunération correspondant à 20 % de la valeur des cargaisons » transitant par cette voie maritime stratégique, pourtant soumise au droit international garantissant la liberté de navigation.

Trump a également annoncé le rétablissement du blocus du détroit d’Ormuz, l’armée américaine précisant qu’il entrerait en vigueur à 20 h GMT mardi. Cette décision frappe une artère commerciale cruciale pour l’économie mondiale, par laquelle transite une part significative du pétrole mondial.

La guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, continue d’ébranler la région et les marchés internationaux. Trump avait par ailleurs déclaré que l’Iran serait frappé « extrêmement durement » pendant encore deux à trois semaines.