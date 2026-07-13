Déversement de pétrole au Kansas : l’opérateur du pipeline Keystone condamné à 67 millions de dollars

La société canadienne South Bow, qui exploite le pipeline Keystone, a accepté de payer 26,9 millions de dollars d’amende civile pour un important déversement de pétrole survenu en décembre 2022 dans le Kansas. Un accord avec le gouvernement américain lui impose également de dépenser quelque 40 millions supplémentaires pour prévenir de futurs accidents.

La société canadienne South Bow, qui exploite le pipeline Keystone, a accepté de payer 26,9 millions de dollars d’amende civile pour un important déversement de pétrole survenu en décembre 2022 dans le Kansas. Un accord avec le gouvernement américain lui impose également de dépenser quelque 40 millions supplémentaires pour prévenir de futurs accidents.

La rupture du pipeline, survenue en décembre 2022 dans le comté de Washington, au Kansas, avait déversé près de 13 000 barils de pétrole brut lourd dans un ruisseau traversant des pâturages ruraux, à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Kansas City.

Le règlement proposé, qui doit encore être formalisé, mettrait fin aux poursuites engagées par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et l’État du Kansas. Les deux parties reprochaient à South Bow d’avoir violé les lois fédérales et étatiques sur la protection des eaux.

South Bow, dont le siège est au Canada, devra donc s’acquitter d’une pénalité civile de 26,9 millions de dollars, à laquelle s’ajoutent les 40 millions consacrés aux mesures de prévention. Au total, l’accord représente un engagement financier d’environ 67 millions de dollars pour l’opérateur du réseau Keystone.