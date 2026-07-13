MONDE États-Unis

Le sénateur McConnell révèle une chute à l’origine de son hospitalisation après des semaines de silence

13 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale

Le sénateur républicain du Kentucky Mitch McConnell a brisé le silence dimanche sur son état de santé, confirmant qu’une chute l’avait conduit à l’hôpital. Âgé de 84 ans, il a expliqué sa longue discrétion par la réticence de sa génération à exposer ses fragilités.

Le sénateur McConnell révèle une chute à l’origine de son hospitalisation après des semaines de silence
Le sénateur McConnell révèle une chute à l’origine de son hospitalisation après des semaines de silence

Le sénateur républicain du Kentucky Mitch McConnell a brisé le silence dimanche sur son état de santé, confirmant qu’une chute l’avait conduit à l’hôpital. Âgé de 84 ans, il a expliqué sa longue discrétion par la réticence de sa génération à exposer ses fragilités.

Plusieurs semaines s’étaient écoulées sans la moindre explication officielle, alimentant les spéculations sur l’état de santé du sénateur. C’est dans un communiqué publié dimanche que Mitch McConnell a finalement levé le voile : une chute est à l’origine de son hospitalisation.

Le républicain de 84 ans a précisé avoir subi une série d’examens médicaux, ses médecins cherchant à déterminer les causes exactes de cet accident. Il n’a pas donné de détails sur la nature des tests ni sur les conclusions éventuelles.

Pour justifier son silence prolongé, McConnell a invoqué une pudeur générationnelle. « Les gens de ma génération hésitent souvent à montrer la vulnérabilité qui accompagne le vieillissement », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Sa santé fait l’objet d’une attention soutenue depuis plusieurs années. En 2023, le sénateur avait connu plusieurs épisodes publics préoccupants, dont un moment de sidération lors d’une conférence de presse qui avait suscité de vives interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.