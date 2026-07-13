Le sénateur McConnell révèle une chute à l’origine de son hospitalisation après des semaines de silence

Le sénateur républicain du Kentucky Mitch McConnell a brisé le silence dimanche sur son état de santé, confirmant qu’une chute l’avait conduit à l’hôpital. Âgé de 84 ans, il a expliqué sa longue discrétion par la réticence de sa génération à exposer ses fragilités.

Le sénateur républicain du Kentucky Mitch McConnell a brisé le silence dimanche sur son état de santé, confirmant qu’une chute l’avait conduit à l’hôpital. Âgé de 84 ans, il a expliqué sa longue discrétion par la réticence de sa génération à exposer ses fragilités.

Plusieurs semaines s’étaient écoulées sans la moindre explication officielle, alimentant les spéculations sur l’état de santé du sénateur. C’est dans un communiqué publié dimanche que Mitch McConnell a finalement levé le voile : une chute est à l’origine de son hospitalisation.

Le républicain de 84 ans a précisé avoir subi une série d’examens médicaux, ses médecins cherchant à déterminer les causes exactes de cet accident. Il n’a pas donné de détails sur la nature des tests ni sur les conclusions éventuelles.

Pour justifier son silence prolongé, McConnell a invoqué une pudeur générationnelle. « Les gens de ma génération hésitent souvent à montrer la vulnérabilité qui accompagne le vieillissement », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Sa santé fait l’objet d’une attention soutenue depuis plusieurs années. En 2023, le sénateur avait connu plusieurs épisodes publics préoccupants, dont un moment de sidération lors d’une conférence de presse qui avait suscité de vives interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions.