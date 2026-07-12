Lorenzo Salgado Araujo : Tué par des agents ICE à Houston, il n’était pas la cible visée

Lorenzo Salgado Araujo, ressortissant mexicain de 52 ans, a été abattu mardi matin à Houston par des agents de l’immigration lors d’un contrôle routier. Le département de la Sécurité intérieure américain reconnaît désormais qu’il n’était pas la personne recherchée.

Lorenzo Salgado Araujo, ressortissant mexicain de 52 ans, a été abattu mardi matin à Houston par des agents de l’immigration lors d’un contrôle routier. Le département de la Sécurité intérieure américain reconnaît désormais qu’il n’était pas la personne recherchée.

Les faits se sont produits le 7 juillet au matin. Lorenzo Salgado Araujo se rendait sur un chantier avec trois collègues lorsque des agents d’ICE (Immigration and Customs Enforcement) ont intercepté son véhicule. Il a été blessé par balle et est décédé peu après à l’hôpital.

Jeudi, le département de la Sécurité intérieure (DHS) a fourni une explication : des agents avaient repéré, des semaines auparavant, deux camionnettes blanches garées devant une adresse sous surveillance. Le mardi du drame, ils ont aperçu « une camionnette blanche avec un individu ressemblant à la cible » de leur opération et ont déclenché le contrôle. L’agent qui a ouvert le feu aurait agi, selon le DHS, en légitime défense après que le véhicule aurait tenté de percuter un véhicule des forces de l’ordre.

La famille de Salgado Araujo et les trois passagers présents dans le véhicule contestent cette version. L’avocat des trois hommes a déclaré que « jamais aucun agent ne s’est trouvé devant le véhicule, ni n’a été mis en danger ». Les fils de la victime ont également réfuté le récit officiel.

Maçon depuis trente ans dans la région de Houston, Salgado Araujo était entré aux États-Unis sans papiers mais était sur le point d’obtenir un permis de travail, selon sa famille. Il n’avait aucun casier judiciaire.

Les agents impliqués ne portaient pas de caméras corporelles. Le DHS a indiqué que la moitié de ses agents de terrain en sont désormais équipés et que l’autre moitié devrait en recevoir dans les soixante prochains jours.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Le Bureau de l’inspecteur général du DHS, organe de contrôle interne, instruit l’affaire. Le FBI de Houston mène de son côté une investigation sur une possible agression contre un agent fédéral. Le chef de la police de Houston, Noe Diaz, a précisé dans un courrier adressé au DHS que les forces de l’ordre locales n’ont, en vertu du droit fédéral, aucune juridiction indépendante pour enquêter sur des agents fédéraux agissant dans le cadre de leurs fonctions.

Quatre élus démocrates du Congrès, Sylvia Garcia, Al Green, Lizzie Fletcher et Christian Menefee, ont réclamé une enquête indépendante dans une lettre adressée au secrétaire du DHS, Markwayne Mullin. Ils y rappellent les cas de Renee Good et Alex Pretti, deux citoyens américains tués par des agents fédéraux à Minneapolis en janvier, et dénoncent une répétition des mêmes justifications officielles.

L’affaire a déclenché des manifestations à Houston, ville la plus peuplée du Texas. Le gouvernement mexicain a annoncé de son côté qu’il déposerait des plaintes pénales aux États-Unis pour les décès de ressortissants mexicains en détention ou lors d’opérations d’ICE. Le ministre des Affaires étrangères Roberto Velasco a recensé 14 Mexicans morts en détention ICE et trois autres tués lors d’opérations d’arrestation. Ces plaintes ont été ordonnées par la présidente Claudia Sheinbaum.

Salgado Araujo serait au moins la huitième personne à mourir lors des opérations d’immigration menées depuis le début de l’administration Trump. Aucun agent n’a été mis en examen dans ces affaires.