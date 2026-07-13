La justice annule le QR code obligatoire pour assister au défilé du 14-Juillet à Paris

À la veille du défilé du 14-Juillet, la justice administrative a suspendu l’obligation de présenter un QR code nominatif pour accéder au public installé sur les Champs-Élysées. Cette mesure, décidée par les autorités pour renforcer la sécurité autour des cérémonies, devait être appliquée pour la première fois à l’occasion de l’édition 2026, marquée par la présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement étrangers. Le tribunal administratif de Paris, saisi en urgence par l’association Vigie Liberté dans le cadre d’un référé-liberté, a ordonné au préfet de police de ne plus prendre en compte la présentation ou l’absence d’un QR code nominatif pour autoriser l’accès au périmètre du défilé.

Un QR code nominatif obtenu après une inscription en ligne

Le dispositif prévoyait que les spectateurs souhaitant assister au défilé militaire devaient s’inscrire préalablement sur un site internet afin d’obtenir un QR code personnel délivré par la présidence de la République. Ce document devait ensuite être présenté aux points de contrôle installés autour des Champs-Élysées. L’objectif affiché par les autorités était de mieux filtrer les accès à un événement considéré comme particulièrement sensible sur le plan sécuritaire.

Une décision motivée par le contexte international

La préfecture de police avait justifié cette procédure exceptionnelle par un niveau de menace élevé et par la participation annoncée d’un nombre plus important de dirigeants étrangers que lors des précédentes éditions du défilé national. Les contrôles devaient permettre de sécuriser les abords des Champs-Élysées avant l’arrivée des délégations officielles et le passage des unités militaires.

Le tribunal donne raison aux requérants

Dans son ordonnance, le tribunal administratif a considéré que cette obligation ne pouvait pas être imposée dans les conditions prévues. Il a donc enjoint au préfet de police de s’abstenir immédiatement d’exiger ou de prendre en considération la présentation d’un QR code nominatif pour accéder au périmètre réservé au public. L’association à l’origine du recours estimait que cette procédure portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Elle dénonçait un filtrage inédit reposant sur une inscription préalable obligatoire pour assister à une cérémonie nationale ouverte au public.

Le défilé maintenu avec un dispositif de sécurité renforcé

Cette décision de justice ne remet pas en cause l’organisation du défilé du 14-Juillet, qui est maintenu selon le programme prévu. Les importantes mesures de sécurité déployées autour des Champs-Élysées demeurent en vigueur, avec des périmètres de protection, des contrôles d’identité et des fouilles aux différents points d’accès. En revanche, les spectateurs ne pourront plus se voir refuser l’entrée au seul motif qu’ils ne disposent pas du QR code nominatif initialement exigé par les autorités.