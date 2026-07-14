Incendie dans un bar de Bangkok : 28 morts et 25 blessés critiques

Un violent incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le bar Rong Beer Na Lat Phrao, dans le quartier de Chatuchak à Bangkok, faisant au moins 28 morts et 71 blessés, dont 25 dans un état critique.

Un violent incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le bar Rong Beer Na Lat Phrao, dans le quartier de Chatuchak à Bangkok, faisant au moins 28 morts et 71 blessés, dont 25 dans un état critique.

Le feu s’est déclaré près de la scène du bar peu avant minuit, se propageant à une vitesse telle qu’il a coupé l’électricité et envahi la salle de fumée en quelques instants. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des clients paniqués s’enfuyant en hurlant, certains les vêtements en feu, par l’entrée principale transformée en brasier.

Les pompiers, alertés par un automobiliste de passage, sont intervenus juste après minuit et ont maîtrisé les flammes en une trentaine de minutes. À leur arrivée, ils ont découvert la majorité des victimes dans les toilettes, où elles s’étaient réfugiées. « Quand l’incendie a éclaté, les gens ont paniqué. Il n’y avait plus de lumière », a déclaré le chef de la police nationale, Kitrat Panphet.

Les premières constatations du département de gestion des catastrophes de Bangkok pointent vers un court-circuit électrique dans un climatiseur, sans qu’une cause officielle n’ait encore été établie. Le gouverneur de Bangkok, Chatchart Sittipunt, a précisé que les décorations inflammables fixées au plafond auraient favorisé la propagation rapide du feu. Des personnes retrouvées inconscientes près d’une sortie de secours laissent également supposer qu’un obstacle aurait pu bloquer cette issue, une hypothèse que les enquêteurs devront confirmer.

Suriyachai Raviwan, directeur du département de gestion des catastrophes, indique que la majorité des victimes sont mortes par inhalation de fumée. Au total, 71 personnes ont été blessées : 25 sont en état critique, 14 dans un état modéré et 32 légèrement atteintes. Le propriétaire du bar figure parmi les patients en soins intensifs.

Les témoignages des survivants dressent un tableau saisissant. Usa Tadsree, 41 ans, a échappé au pire en étant sortie fumer une cigarette au moment du sinistre. « Il y a eu un boom, très rapide… Il n’y avait aucun moyen de sortir », a-t-elle confié. Elle a ensuite vu les secouristes emporter le corps d’une amie avec qui elle partageait un verre quelques minutes plus tôt. Kaew-udon Poungppany, un Laotien de 24 ans, a tenté en vain de secourir son frère cadet. « J’ai saisi un extincteur et j’ai vaporisé vers la porte… mais je ne pouvais pas aller plus loin. J’entendais les gens crier », a-t-il raconté aux journalistes, les larmes aux yeux.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul s’est rendu sur place tôt lundi matin. Il a rapporté les propos d’un musicien qui se produisait au moment du drame : « Il y a eu une explosion et tout le monde a essayé de fuir la fumée et les flammes. » Ceux qui n’ont pas survécu « sont allés vers le fond du bâtiment et ont essayé de se cacher dans les toilettes », a-t-il ajouté.

Les familles des victimes décédées recevront 29 300 bahts thaïlandais (environ 880 dollars), tandis que les blessés hospitalisés se verront attribuer 4 000 bahts (120 dollars). Le bâtiment abritant le bar a été fermé pour trente jours par les autorités du district de Chatuchak.

La Thaïlande est régulièrement frappée par ce type de drame. En 2022, un incendie dans un bar au sud de Bangkok avait coûté la vie à 22 personnes. Le 1er janvier 2009, 66 personnes étaient mortes dans un incendie de discothèque dans la capitale, blessant plus de 200 autres fêtards. Malgré des promesses répétées d’améliorer les normes de sécurité incendie et électrique, leur application reste souvent insuffisante.