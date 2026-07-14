Gaza : près de 900 millions d’euros promis pour la reconstruction de l’enclave

Les pays donateurs d’aide aux Palestiniens se sont engagés à mobiliser près de 900 millions d’euros pour soutenir la reconstruction de la bande de Gaza, a annoncé lundi la Commission européenne. Cette première enveloppe doit permettre de financer les opérations de déblaiement, ainsi que la remise en état des infrastructures essentielles, notamment l’accès à l’eau et les réseaux d’assainissement.
La commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Suica, a précisé que ces financements ne pourront être débloqués que si les conditions de sécurité permettent d’acheminer l’aide jusqu’à la population. Elle a également estimé que ce processus passait par le désarmement du Hamas, toujours présent dans une partie de l’enclave palestinienne.
L’aide reste difficile à acheminer
Les fonds annoncés comprennent des engagements financiers déjà promis pour Gaza et visent à accélérer la reconstruction d’un territoire largement détruit par deux années de guerre. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025, les destructions demeurent considérables et les besoins humanitaires restent très importants.
La commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a alerté sur la situation humanitaire dans l’enclave, estimant que les habitants ne disposent toujours pas du minimum nécessaire pour vivre. Elle a également dénoncé les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les organisations humanitaires internationales poursuivent leurs interventions sur le terrain.
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