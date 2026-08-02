Trump monétise ses publications Truth Social jusqu’à 100 000 dollars par mois

Trump Media and Technology Group a lancé samedi un service d’abonnement payant donnant un accès prioritaire en temps réel aux publications de Donald Trump sur Truth Social. La démarche est dénoncée comme une forme de corruption au bénéfice d’un président en exercice.

Le groupe Trump Media and Technology Group a officialisé samedi le lancement d’un service d’abonnement donnant aux clients payants un accès anticipé aux publications de Donald Trump sur Truth Social, ainsi qu’à celles d’autres comptes jugés influents sur la plateforme. Le tarif peut atteindre 100 000 dollars par mois.

Le compte de Trump est de loin le plus suivi sur Truth Social. Cet accès prioritaire en temps réel à ses messages représente donc un avantage potentiellement considérable pour des investisseurs ou des acteurs financiers cherchant à anticiper ses prises de position.

Cette initiative suscite de vives critiques aux États-Unis, plusieurs observateurs y voyant une forme de corruption directe : un président en exercice tire un bénéfice personnel d’un mécanisme qui monnaye l’accès à ses déclarations officielles avant leur diffusion publique ordinaire.