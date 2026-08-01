À Rome, Alessandro Bertoldi réunit Radouan Kourak et Souad Sbai autour des grands défis de l’Europe

Ce vendredi, le journaliste et entrepreneur français Radouan Kourak, dirigeant du groupe InterVision et du service politique d’Entrevue, a été reçu dans les locaux d’AB Group, à quelques pas du Parlement italien, par Alessandro Bertoldi, président d’AB Group et de l’Institut Milton Friedman. Essayiste et spécialiste des relations internationales, ce dernier est également l’auteur du récent ouvrage Il nuovo impero del male (« Le Nouvel Empire du mal »), dans lequel il analyse les nouveaux rapports de force géopolitiques et les menaces qui pèsent sur les démocraties occidentales.

À cette occasion, Alessandro Bertoldi lui a présenté Souad Sbai, ancienne députée italienne d’origine marocaine, journaliste et essayiste. Figure reconnue de la lutte contre l’islamisme en Italie, elle exerce aujourd’hui les fonctions de responsable nationale du département Égalité des chances de la Lega, le parti dirigé par Matteo Salvini. Cette nomination, annoncée en mai dernier, est venue compléter ses responsabilités à la tête du département chargé de l’intégration des communautés étrangères.

Screenshot

Depuis plus de vingt ans, Souad Sbai s’est imposée comme l’une des voix les plus engagées contre le fondamentalisme islamiste. Son action en faveur des droits des femmes, de la lutte contre les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et toutes les formes de radicalisation lui a valu une reconnaissance bien au-delà de l’Italie. Au sein de la Lega, elle porte aujourd’hui les dossiers liés à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la protection des victimes de violences, à l’intégration et à la défense des valeurs démocratiques face aux idéologies extrémistes.

Pendant près de deux heures, les échanges ont porté sur plusieurs des grands enjeux qui traversent aujourd’hui les sociétés européennes : la montée de l’islamisme politique, les défis de l’intégration, le dialogue interreligieux, la défense des libertés fondamentales, mais aussi les évolutions politiques en France, en Italie et au Royaume-Uni.

Très vite, les deux interlocuteurs ont constaté l’existence de nombreuses convergences. Tous deux défendent une approche résolue face à l’islamisme, qu’ils distinguent de la pratique de l’islam, et considèrent que la protection des libertés publiques, la défense des droits des femmes, la lutte contre toutes les formes d’extrémisme et la préservation des valeurs démocratiques constituent des priorités pour l’avenir du continent européen.

Journaliste, entrepreneur et fondateur du groupe InterVision, Radouan Kourak s’est imposé ces dernières années comme une voix engagée sur les questions de liberté d’expression, de sécurité, de souveraineté et de lutte contre l’islamisme. À travers ses médias, ses éditoriaux et ses interventions sur CNEWS et dans le débat public, il défend une ligne favorable à l’autorité de l’État, à la protection des libertés fondamentales et au renforcement du dialogue entre l’Europe et le Moyen-Orient.

Cette rencontre romaine témoigne de la volonté de renforcer les échanges entre responsables politiques, intellectuels et acteurs des médias européens autour des grands enjeux de civilisation qui traversent le continent. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les défis migratoires et la montée des radicalismes, les échanges entre Radouan Kourak, Souad Sbai et Alessandro Bertoldi ont mis en lumière une conviction commune : celle de défendre une Europe attachée à la liberté, à la démocratie et au refus de toutes les formes d’extrémisme.