Explosion près d’un café à Moscou : trois morts et quinze blessés

Une explosion a tué au moins trois personnes et en a blessé quinze autres samedi soir près d’un café situé au pied d’un des gratte-ciel staliniens de Moscou, place Koudrinskaïa. Les autorités n’ont pas encore établi la cause officielle du blast.

La déflagration s’est produite à 20h10 heure locale, soit 17h10 GMT, à proximité d’une terrasse estivale installée au rez-de-chaussée de l’un des sept gratte-ciel de l’ère stalinienne qui dominent la capitale russe. Le ministère de l’Intérieur a annoncé le bilan dans un message publié sur Max, le réseau social russe.

La police de Moscou a précisé à l’agence d’État RIA Novosti que les quinze blessés présentaient des traumatismes « de gravité variable » et étaient pris en charge par les services médicaux. Des policiers, des pompiers et des équipes de secours ont été déployés sur place, tandis que la circulation aux abords de la place a été temporairement coupée et les entrées de la station de métro Barrikadnaïa fermées.

Des forces de sécurité armées ont bouclé l’accès au restaurant Balzi Rossi, à proximité duquel s’est produite l’explosion. La télévision d’État russe a avancé la piste d’une bonbonne de gaz qui aurait explosé, une hypothèse relayée par le canal Telegram Baza, qui évoque une déflagration dans les cuisines de l’établissement. Ces informations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le canal de surveillance Telegram ASTRA a de son côté rapporté, en citant des témoins, qu’un anniversaire célébrant un général se tenait à proximité du lieu de l’explosion au moment des faits. Les autorités n’ont ni confirmé ni infirmé cette version. L’enquête sur les causes exactes du blast est en cours.