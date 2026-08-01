Londres : la justice valide le projet de grande ambassade chinoise

Le projet d’ambassade chinoise à Londres franchit une étape décisive. La Haute Cour a débouté vendredi la Royal Mint Court Residents’ Association (RMCRA), un collectif représentant des familles et des entreprises installées dans une centaine de propriétés autour du site retenu, qui contestait les autorisations délivrées par le gouvernement britannique et l’arrondissement londonien de Tower Hamlets.

L’association avait avancé plusieurs griefs : risque accru d’attentats terroristes, surveillance de dissidents, application de lois chinoises jugées « draconiennes » sur le sol britannique, et danger d’incendie lié à l’immunité diplomatique qui rendrait difficile le respect des obligations de sécurité. La Haute Cour a balayé ces arguments, estimant que la RMCRA « n’a pas produit de preuves raisonnables et convaincantes de la probabilité qu’une violation des droits de l’homme les affectant personnellement se produise ».

Si elle voit le jour, cette ambassade sera la plus grande du Royaume-Uni. Pékin a acquis le terrain en 2018 pour environ 327 millions de dollars (284 millions d’euros), avec l’intention d’y transférer ses services diplomatiques depuis Portland Place. Le site, qui jouxte la Tour de Londres, couvre quelque 20 000 mètres carrés.

L’autorisation avait été accordée par le gouvernement britannique peu avant la visite en Chine du Premier ministre Keir Starmer en janvier dernier, un geste largement interprété comme un signal d’apaisement envers Pékin.

La RMCRA n’entend pas en rester là. Son responsable, Luke Pollard, a annoncé dans un communiqué que le recours en appel était « déjà en préparation », avec l’espoir de porter l’affaire devant la Cour suprême du Royaume-Uni. « Pékin pense que ce jugement est le dernier mot. Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

L’opposition au projet dépasse le seul voisinage immédiat. Des militants du mouvement prodémocratie hongkongais vivant en exil au Royaume-Uni ont également exprimé leurs craintes, redoutant que cette ambassade ne serve à réprimer des dissidents à l’étranger. Le pays accueille la plus grande diaspora hongkongaise du monde, estimée à 285 000 personnes.