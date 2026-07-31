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Dix-huit migrants morts lors d’une tentative massive de franchir la frontière de Ceuta

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Dix-huit migrants morts lors d’une tentative massive de franchir la frontière de Ceuta
Dix-huit migrants morts lors d’une tentative massive de franchir la frontière de Ceuta

Le bilan est lourd. Dix-huit morts, des dizaines de milliers de passages : le ministère espagnol de l’Intérieur a confirmé que près de 50 000 migrants avaient traversé la frontière séparant le Maroc de l’enclave espagnole de Ceuta au cours des dernières vingt-quatre heures, un afflux d’une ampleur exceptionnelle.

Parmi cette foule, dix-huit personnes n’ont pas survécu à la tentative de passage. Les circonstances exactes de ces décès n’ont pas été précisées par les autorités espagnoles.

Ceuta, territoire espagnol enclavé sur la côte nord du Maroc, constitue l’une des deux seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne, avec Melilla. Elle est depuis des années un point de passage prisé par les migrants cherchant à rejoindre l’Europe.

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