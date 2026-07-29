TotalEnergies et Eni lancent l’exploitation du gisement gazier Cronos au large de Chypre

TotalEnergies et Eni lancent l'exploitation du gisement gazier Cronos, découvert en 2022, à 185 kilomètres de Chypre. À partir de 2028, le gaz extrait sera transporté vers l'Égypte pour liquéfaction, contribuant à diversifier les importations de l'Union européenne tout en répondant aux enjeux stratégiques de sécurité énergétique.

Le groupe français TotalEnergies et son partenaire italien Eni ont annoncé leur décision finale d’investissement pour lancer l’exploitation du gisement de gaz naturel Cronos, situé à environ 185 kilomètres au large de Chypre. Découvert en 2022, ce champ gazier entrera en production à partir de 2028 et constitue le premier projet de cette ampleur développé par l’île méditerranéenne. Les deux entreprises détiennent chacune 50 % du projet.

Le gaz sera extrait grâce à quatre puits sous-marins, puis transporté par un gazoduc vers l’Égypte, où il sera liquéfié au terminal de Damiette avant d’être exporté vers les marchés européens. En s’appuyant sur des infrastructures déjà existantes, les deux groupes espèrent accélérer la mise en exploitation du site tout en limitant les coûts et l’empreinte carbone du projet.

Un projet stratégique pour l’approvisionnement énergétique européen

La production du gisement est estimée à 2,8 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, soit près de 10 % des importations européennes de GNL enregistrées en 2025. Cette nouvelle source d’approvisionnement doit contribuer à diversifier les importations de l’Union européenne, encore fortement dépendante du gaz provenant notamment de la Norvège et des États-Unis.

Pour TotalEnergies, ce projet revêt une dimension stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Malgré les objectifs européens de neutralité carbone à l’horizon 2050, le gaz naturel demeure une ressource essentielle pour le chauffage, la production d’électricité et l’industrie. Le développement du champ Cronos s’inscrit ainsi dans la stratégie de sécurisation des approvisionnements énergétiques du continent.