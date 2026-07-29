ÉCONOMIE Entreprises

TotalEnergies et Eni lancent l’exploitation du gisement gazier Cronos au large de Chypre

Par

2 minutes de lecture

TotalEnergies et Eni lancent l'exploitation du gisement gazier Cronos au large de Chypre
TotalEnergies et Eni lancent l'exploitation du gisement gazier Cronos au large de Chypre

Le groupe français TotalEnergies et son partenaire italien Eni ont annoncé leur décision finale d’investissement pour lancer l’exploitation du gisement de gaz naturel Cronos, situé à environ 185 kilomètres au large de Chypre. Découvert en 2022, ce champ gazier entrera en production à partir de 2028 et constitue le premier projet de cette ampleur développé par l’île méditerranéenne. Les deux entreprises détiennent chacune 50 % du projet.

Le gaz sera extrait grâce à quatre puits sous-marins, puis transporté par un gazoduc vers l’Égypte, où il sera liquéfié au terminal de Damiette avant d’être exporté vers les marchés européens. En s’appuyant sur des infrastructures déjà existantes, les deux groupes espèrent accélérer la mise en exploitation du site tout en limitant les coûts et l’empreinte carbone du projet.

Un projet stratégique pour l’approvisionnement énergétique européen

La production du gisement est estimée à 2,8 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, soit près de 10 % des importations européennes de GNL enregistrées en 2025. Cette nouvelle source d’approvisionnement doit contribuer à diversifier les importations de l’Union européenne, encore fortement dépendante du gaz provenant notamment de la Norvège et des États-Unis.

Pour TotalEnergies, ce projet revêt une dimension stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Malgré les objectifs européens de neutralité carbone à l’horizon 2050, le gaz naturel demeure une ressource essentielle pour le chauffage, la production d’électricité et l’industrie. Le développement du champ Cronos s’inscrit ainsi dans la stratégie de sécurisation des approvisionnements énergétiques du continent.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une