Bernard Arnault répond à l’enquête du « Monde », nie toute guerre familiale et débarque sur X

Bernard Arnault répond à l'enquête du "Monde" sur sa famille et LVMH, niant les tensions internes et affirmant que ses enfants collaborent harmonieusement. Il défend ses relations politiques, ses activités de mécénat et ses interactions médiatiques, tout en dénonçant l'interprétation de l'enquête qu'il juge mensongère et exagérée.

Pendant six jours, du 19 au 24 juillet 2026, Le Monde a publié une vaste enquête consacrée à Bernard Arnault, à son entourage et au fonctionnement de LVMH. Intitulée L’empire Bernard Arnault, elle a été réalisée par Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider, après plusieurs mois de travail et de nombreux entretiens avec le milliardaire, sa famille et des dirigeants du groupe.

Le premier volet décrit l’organisation autour du PDG de LVMH, surnommé « Monsieur » par certains collaborateurs. Le quotidien présente un univers très codifié, où les membres de la famille Arnault occupent une place centrale. Une formule résume le portrait dressé par les journalistes : « la dernière famille royale de France ».

Le deuxième article se penche sur les relations politiques de Bernard Arnault. Le patron de LVMH, qui revendique depuis longtemps une sensibilité libérale, est décrit comme un homme capable d’entretenir des liens avec les différents présidents français, quelle que soit leur appartenance politique. L’enquête évoque aussi sa proximité avec Vincent Bolloré et ses contacts avec des responsables du Rassemblement national.

Le troisième épisode détaille ses rapports avec plusieurs dirigeants étrangers, notamment Donald Trump, qu’il connaît depuis les années 1980. Les journalistes décrivent une politique guidée par les intérêts commerciaux de LVMH dans les grands marchés mondiaux, alors que le groupe réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires hors d’Europe.

Médias, mécénat et avantages fiscaux

Le quatrième volet s’intéresse aux médias contrôlés par Bernard Arnault. Son groupe possède notamment Les Échos, Le Parisien, Radio Classique et détient des participations dans plusieurs autres titres. L’enquête affirme que le milliardaire chercherait régulièrement à peser sur leur ligne éditoriale et à utiliser cette galaxie médiatique pour défendre ses idées, ses goûts et les intérêts de ses marques.

Le cinquième article examine son activité de collectionneur et de mécène. Il revient sur la Fondation Louis Vuitton, les œuvres acquises par l’homme d’affaires et les dispositifs fiscaux qui accompagnent les dépenses de mécénat. Bernard Arnault y est présenté comme un passionné d’art sachant également tirer parti du cadre fiscal adopté par le Parlement pour encourager les dons des entreprises.

Enfin, le dernier épisode, publié le 24 juillet, aborde le sujet le plus sensible : la succession de Bernard Arnault à la tête de LVMH. Ses cinq enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean, travaillent tous au sein du groupe. Le quotidien décrit des rivalités entre eux, ainsi que des tensions familiales liées à la question de celui ou celle qui pourrait un jour prendre la direction de l’empire.

Bernard Arnault, âgé de 77 ans, n’a pourtant désigné aucun successeur. La limite d’âge pour exercer les fonctions de PDG de LVMH a été portée à 85 ans en 2025. Interrogé en avril sur son avenir, il avait invité un actionnaire à lui reposer la question dans sept ou huit ans.

Bernard Arnault contre-attaque avec une lettre de trois pages

Deux jours après la publication du dernier volet, Bernard Arnault a choisi de répondre personnellement. Dimanche 26 juillet, une lettre de trois pages intitulée Merci a été publiée sur le compte X du service de presse de LVMH. Le milliardaire adopte immédiatement un ton ironique : « Il paraît que je suis le chef de la dernière famille royale de France. » Il raconte que ses enfants lui auraient demandé, par plaisanterie, s’ils devaient désormais lui faire la révérence.

Bernard Arnault estime que l’enquête transforme les discussions familiales en complots et les désaccords professionnels en affrontements personnels. Il assure que ses enfants dirigent des maisons, prennent des décisions, travaillent ensemble et continuent à s’appeler le dimanche. Pour balayer l’idée d’une guerre familiale, il conclut : « Nous préférons les dimanches. » (Il répond également aux passages consacrés à son entourage, décrit comme particulièrement élégant et discipliné. Avec sarcasme, il promet de saisir le restaurant d’entreprise après avoir découvert que ses collaborateurs seraient tous minces et tirés à quatre épingles.

Il assume ses relations avec les présidents et les dirigeants étrangers

Bernard Arnault ne nie pas ses contacts avec le pouvoir politique. Il rappelle avoir échangé avec François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, mais aussi avec plusieurs présidents américains, Premiers ministres britanniques et chanceliers allemands. Il rejette toutefois l’idée que ces relations constitueraient une anomalie. Selon lui, le dirigeant d’un groupe international présent dans près de 100 pays doit nécessairement dialoguer avec les responsables des principaux marchés mondiaux. Le patron de LVMH assume également une stratégie tournée vers le commerce. Il juge peu surprenant qu’un groupe exportant des produits fabriqués en France cherche à développer ses ventes aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Il reproche au quotidien de s’intéresser davantage aux relations diplomatiques de LVMH qu’à celles d’autres grandes entreprises françaises présentes dans les mêmes pays.

Une défense ferme de son mécénat

Bernard Arnault répond aussi aux critiques portant sur la Fondation Louis Vuitton et les réductions fiscales accordées dans le cadre du mécénat. Il rappelle avoir engagé 200 millions d’euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris et 50 millions d’euros pour financer un institut de recherche en mathématiques à l’École polytechnique. Il souligne que ces opérations ont été réalisées dans le respect d’une loi votée par le Parlement pour encourager les entreprises et les particuliers à financer des projets d’intérêt général. Il assume donc pleinement d’avoir utilisé le dispositif prévu par la législation française.

Il accuse le quotidien d’avoir « puni la transparence »

Dans la dernière partie de sa lettre, Bernard Arnault rappelle avoir accepté de rencontrer les journalistes à plusieurs reprises. Son épouse, ses cinq enfants et plusieurs dirigeants de LVMH ont également participé aux entretiens. Il estime que cette disponibilité s’est finalement retournée contre sa famille, alors que d’autres dynasties industrielles plus discrètes échapperaient à ce type de portrait. Bernard Arnault accuse ainsi le quotidien d’avoir transformé l’ouverture de sa famille en matière première pour raconter des rivalités et des tensions privées. Il assure que les Arnault restent unis malgré leurs personnalités et leurs responsabilités différentes. Aux personnes qui miseraient sur une rupture familiale, il adresse un avertissement : « Ils attendront longtemps. »

Le milliardaire ouvre son propre compte sur X

La lettre, publiée initialement sur le compte professionnel de LVMH, a suscité de très nombreuses réactions. Le lendemain, lundi 27 juillet, Bernard Arnault a créé un compte personnel certifié sur X sous le nom @BernardArnault. Pour sa première publication, il a remercié directement les internautes lui ayant envoyé des messages après sa réponse. Le PDG de LVMH explique avoir été très sensible aux marques de soutien reçues et avoir voulu remercier personnellement leurs auteurs sur le réseau social. Cette arrivée sur X marque une évolution inhabituelle pour Bernard Arnault, longtemps resté discret sur les réseaux sociaux. En quelques heures, l’enquête consacrée à son pouvoir, à ses médias et à sa succession s’est ainsi transformée en affrontement public, avec une réponse signée de sa main et désormais un canal personnel pour prendre directement la parole.