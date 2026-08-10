«Je sentais le froid de l’acier de la balle dans ma tête»: Brad Pitt révèle avoir eu des pensées suicidaires

Dans un entretien avec Esquire, Brad Pitt évoque ses pensées suicidaires lors d'une période de profonde détresse psychologique, qu'il attribue à des problèmes familiaux sans les détailler. Bien qu'ayant envisagé la mort comme un soulagement, il affirme qu'il n'avait pas l'intention de se suicider et exprime une prise de conscience sur la souffrance.

Brad Pitt s’est confié comme rarement sur l’une des périodes les plus sombres de sa vie. Dans un entretien accordé au magazine américain Esquire, publié ce lundi 10 août, l’acteur de 62 ans raconte avoir traversé une profonde détresse psychologique au point d’avoir, pendant une courte période, des pensées suicidaires. Il affirme toutefois n’avoir jamais envisagé de passer à l’acte.

« Je ne voyais pas d’issue »

Brad Pitt explique que ces pensées étaient totalement inhabituelles pour lui. L’acteur assure n’avoir jamais été confronté auparavant à une telle situation : « Je n’ai jamais eu de pensées suicidaires. Ce n’est tout simplement pas dans ma nature. […] Sauf pendant une courte période. Et pendant cette courte période, je me suis dit que je n’en pouvais plus. Je ne voyais pas d’issue. »

Une période au cours de laquelle la souffrance est devenue, selon ses propres mots, particulièrement difficile à supporter : « La douleur était trop intense, trop oppressante. Je n’allais pas passer à l’acte, mais je sentais le froid de l’acier de la balle dans ma tête, et c’était comme un soulagement. »

Brad Pitt : « Maintenant, je comprends le suicide »

L’acteur raconte avoir alors compris pour la première fois comment une personne pouvait en arriver à considérer la mort comme une échappatoire à une souffrance devenue insupportable : « Et je me suis dit : “Ah, d’accord, maintenant je comprends… Je comprends le suicide, dans le sens où c’est juste un soulagement. C’est juste chercher à soulager la douleur.” » Brad Pitt explique cependant que son instinct de survie a rapidement repris le dessus : « Mais je pense aussi que nous avons un incroyable instinct de survie. »

Des « problèmes familiaux » à l’origine de sa détresse

Interrogé par Esquire sur les raisons de cette période extrêmement difficile, Brad Pitt n’a pas souhaité entrer dans les détails. Il a simplement évoqué des « problèmes familiaux ». Ces confidences arrivent après plusieurs années particulièrement compliquées dans la vie privée de l’acteur. Sa séparation avec Angelina Jolie avait été annoncée en 2016, avant une longue procédure de divorce finalement achevée le 30 décembre 2024.

Brad Pitt et Angelina Jolie ont six enfants. Au fil des années ayant suivi leur séparation, les relations entre l’acteur et une partie de sa famille se sont fortement dégradées. Brad Pitt ne désigne cependant ni son divorce ni ses relations avec ses enfants comme la cause précise de ses pensées suicidaires. Face aux questions sur cette période, il se contente de parler de « problèmes familiaux » et refuse d’aller plus loin.

Une confession particulièrement rare

Connu depuis plus de trois décennies comme l’une des plus grandes vedettes d’Hollywood, Brad Pitt livre ainsi un récit particulièrement intime, très éloigné de l’image publique qui l’accompagne depuis le début de sa carrière. L’acteur décrit une souffrance suffisamment forte pour lui faire entrevoir, pendant quelques instants, la mort comme une manière de mettre fin à la douleur, tout en répétant qu’il n’avait pas l’intention de se suicider. « Je n’allais pas passer à l’acte », insiste-t-il en racontant cet épisode.

À 62 ans, Brad Pitt poursuit parallèlement sa carrière au cinéma et sera notamment à l’affiche de Heart of the Beast, un film dans lequel il incarne un ancien membre des forces spéciales confronté à une situation de survie en Alaska.